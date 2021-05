एनएफटी आर्ट के रूप में बिकेगा 14 साल पुराना यूट्यूब वीडियो

फरवरी 2005 को शुरू हुए वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब (youtube) पर सबसे पहला वीडियो इसके को-फाउंडर जावेद करीम ने अपलोड किया था। उन्होंने 15 सेकंड का एक वीडियो 'मी एट जू' अप्रेल 20005 में अपलोड किया था जिसे 13 मई, 2021 तक 1 करोड़ 65 लाख (165 मिलियन) से ज्यादा लोग देख चुके हैं। सोशल मीडिया उस समय इतना फास्ट नहीं था और बहुत कम वीडियो अपलोड और वायरल होते थे।

ऐसा ही 55 सेकंड का एक और वीडियो था 'चार्ली बाइट माय फिंगर अगेन' (the once-viral video popular "Charlie bit my finger..again") जो 2007 में यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर खूब वायरल हुआ था। इस फोटो में दो भाई नजर आ रहे हैं। दोनों भाई-बहन हैरी और चार्ली डेविस-कैर ने अब इस वीडियो को एनएफटी कलाकृति (NON FUNGIBLE TOKEN or NFT) के रूप में बेचने का निर्णय किया है।

14 मई से शुरू हुई है नीलामी

हाल ही 14 साल पूरे होने पर भाई-बहन ने इस क्लिप को 14 मई से ऑनलाइन नीलामी शुरू की है। जैसे ही कोई खरीदार मिल जाता है, यूट्यूब मूल क्लिप को आधिकारिक रूप से अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगा। इस क्लिप को यूट्यूब पर अब तक 88.1 करोड़ (881 मिलियन) बार देखा चुका है, इतना ही नहीं, 22 लाख (2.2 मिलियन) लोगों ने इसे पसंद भी किया है। इस वीडियो में हैरी उस समय 3 साल के और चार्ली 1 साल की थी।

क्लिप खरीदने वाले एनएफटी बायर को इस वीडियो का अपना वर्जन बनाने का अधिकार भी मिलेगा वह भी ऑरिजनल एक्टर्स (हैरी और चार्ली) के साथ। दोनों का मानना है कि उनकी यह क्लिप आज मीमर्स और वीडियो डवलपर्स के लिए एक एनएफटी प्रॉपर्टी हो सकती है। इससे पहले 'ओवरली अटैच्ड गर्लफ्रेंड' (OVERLY ATTACHED GIRLFRIEND) वीडियो को भी एनएफटी के रूप में 3एफ म्यृूजिक कंपनी ने 3 करोड़ रुपए (4,11,000 डॉलर्स) में खरीदा था। एलन मस्क (Ellon Musk) भी अपनी एक एनएफटी 42 करोड़ रुपए (420 मिलियन) में बेच चुके हैं।