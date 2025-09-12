RBI: क्या सच में लोन न चुकाने पर अब बैंक लॉक कर देगा आपका फोन? जानें क्या है पूरा मामला

इस प्रस्ताव के तहत जब कोई ग्राहक लोन लेगा, तो उस ग्राहक के फोन में एक विशेष ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। यह ऐप EMI की स्थिति पर नजर रखेगा। यदि कोई व्यक्ति समय पर किश्त नहीं चुकाता, तो पहले उसे रिमाइंडर मिलेगा। अगर फिर भी भुगतान नहीं होता, तो उसी ऐप की मदद से फोन को दूर से लॉक किया जा सकता है। भुगतान करने के बाद फोन दोबारा अनलॉक कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहक की पूर्व सहमति के बिना कोई भी कंपनी फोन को लॉक नहीं कर सकेगी। साथ ही, कंपनियों को ग्राहक के निजी डेटा, जैसे फोटो, मैसेज, कॉन्टैक्ट्स आदि तक पहुंच नहीं दी जाएगी। यानी, फोन लॉक जरूर होगा लेकिन डेटा सेफ रहेगा।