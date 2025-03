Vivo V50e से Galaxy S25 Edge तक: April 2025 में लॉन्च होंगे ये दमदार स्मार्टफोन

April 2025 Smartphone Launches: अप्रैल 2025 में भारत में कई दमदार स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, देखिए उन सभी स्मार्टफोन्स की लिस्ट और मुख्य फीचर्स की जानकारी।

भारत•Mar 30, 2025 / 11:36 am• Rahul Yadav

Upcoming Phone Launches in India in April 2025: नई टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर महीने नए-नए डिवाइस लॉन्च होते हैं, जो यूजर्स को और बेहतर अनुभव देने का वादा करती हैं। मार्च 2025 में भी Nothing Phone 3a सीरीज, Xiaomi 15 सीरीज और Oppo F29 सीरीज जैसे कई इनोवेटिव स्मार्टफोन बाजार में आए। अब अप्रैल का महीना नई उम्मीदें और शानदार फीचर्स वाले स्मार्टफोन लेकर आ रहा है। Samsung, Motorola, iQOO और अन्य प्रमुख ब्रांड अपने नए डिवाइसेज को पेश करने के लिए तैयार हैं। हम उन सभी स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं जो इस महीने भारत में लॉन्च होने वाले हैं।

