Poco F7 से लेकर Motorola Edge 60 Pro तक: जानिए मई में भारत में आने वाले टॉप स्मार्टफोन्स

Upcoming Phones in May 2025: मई 2025 में भारत में कई स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। इनमें Nothing CMF Phone 2 Pro, Motorola Edge 60 Pro, iQOO Neo 10 Pro+, OnePlus Nord CE 5, और Poco F7 शामिल हैं। इन स्मार्टफोन्स के फीचर्स और लॉन्च डेट्स की जानकारी इस आर्टिकल में पढ़ें।

भारत•Apr 27, 2025 / 01:21 pm• Rahul Yadav

Upcoming Phones in May 2025

Upcoming Phones in May 2025: मई 2025 में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में कई नई स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं। इस महीने आने वाले डिवाइसेज में शानदार फीचर्स और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड्स, जैसे कि Nothing, Motorola, iQOO, OnePlus और Poco, अपने नए मॉडल के साथ भारतीय यूजर्स के बीच एक नई हलचल मचाने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मई 2025 में आने वाले इन स्मार्टफोन्स पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं मई में लॉन्च होने वाले इन स्मार्टफोन्स के बारे में विस्तार से।

Nothing CMF Phone 2 Pro Nothing का CMF Phone 2 Pro 28 अप्रैल को लॉन्च होगा, और इसे लेकर काफी उत्साह है। इस फोन में ड्यूल-टोन बैक पैनल, ट्रिपल कैमरा सेटअप और MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर जैसी शानदार सुविधांए होंगी। इसके अलावा, इसमें Essential Key नाम का नया फीचर होगा, जो यूजर्स को अपने पसंदीदा ऐप्स और फाइल्स को जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा देगा। Nothing का यह स्मार्टफोन अपने स्लिम डिजाइन और हल्के वजन के कारण एक बेहतरीन बजट डिवाइस साबित हो सकता है। अगर आप अच्छे कैमरा और परफॉर्मेंस के साथ एक आकर्षक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। Motorola Edge 60 Pro Motorola का Edge 60 Pro 30 अप्रैल को भारतीय बाजार में Motorola का Edge 60 Pro 30 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। यह स्मार्टफोन 6.7-इंच कर्व्ड pOLED डिस्प्ले के साथ आएगा , जो बेहतरीन विज़ुअल्स और रंगों के अनुभव का वादा करता है। इसके प्रोसेसर के रूप में MediaTek Dimensity 8350 Extreme का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, इसमें 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 6000mAh की बैटरी दी गई है। Motorola Edge 60 Pro एक प्रीमियम स्मार्टफोन होगा, जो गेमिंग और फोटोग्राफी के शौकिनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। iQOO Neo 10 Pro+ iQOO Neo 10 Pro+ को मई के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर होगा, जो इसे गेमिंग और हाई-परफॉर्मेंस टास्क के लिए उपयुक्त बनाता है। इसमें 120W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 50MP का मुख्य कैमरा, 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 16MP का सेल्फी कैमरा होगा। इसके अलावा, इसमें 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स मिलेंगे। अगर आप एक ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो आपको बेहतरीन गेमिंग और मल्टीटास्किंग अनुभव दे, तो iQOO Neo 10 Pro+ एक विकल्प हो सकता है। ये भी पढ़ें- iQOO से लेकर Realme तक, ये हैं 15,000 रुपये से कम के बजट में न्यू लॉन्च 5G फोन OnePlus Nord CE 5 OnePlus Nord CE 5, OnePlus के पॉपुलर Nord सीरीज का नया स्मार्टफोन होगा। इसमें MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर और 50MP का कैमरा सेटअप होगा। इसके अलावा, इसमें 7100mAh की बैटरी दी जाएगी, जो लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त होगी। इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली OLED डिस्प्ले और फ्लैट साइड्स का आकर्षक डिजाइन भी देखने को मिलेगा। OnePlus Nord CE 5 एक मिड-रेंज स्मार्टफोन होगा, जो अच्छे प्रदर्शन और बैटरी लाइफ के साथ आएगा। अगर आप एक मिड-रेंज स्मार्टफोन चाहते हैं, तो OnePlus Nord CE 5 आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। Poco F7 Poco F7, Poco की F सीरीज का नया स्मार्टफोन होगा। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस होगा। इसके अलावा, इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 7550mAh की बैटरी होगी। Poco F7 अपने दमदार हार्डवेयर और बैटरी के साथ एक शानदार बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो सकता है। यह फोन 22.5W रिवर्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। ये भी पढ़ें- WhatsApp में आया प्राइवेसी अपडेट: अब आपकी चैट्स रहेंगी पूरी तरह लॉक, आप भी करें ट्राई

