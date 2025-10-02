UPI New Rule: सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, यूपीआई के बदल गए ये नियम, जानिए इससे आपको क्या पड़ेगा फर्क

UPI Rules 2025: आज के डिजिटल दौर में UPI से पेमेंट करना सबसे आसान हो गया है। करोड़ों छोटे-बड़े पेमेंट यूपीआई के माध्यम से रोजाना किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में UPI को लेकर कुछ जरुरी और अहम बदला हुए हैं। जिसे जानना यूपीआई यूजर्स के लिए बाउट जरुरी है। National Payments Corporation of India (NPCI) ने हाल ही में UPI से जुड़े कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों का सीधा असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा। नए नियमों में कलेक्ट रिक्वेस्ट को बंद करना, बैलेंस चेक और ट्रांजैक्शन स्टेटस पर लिमिट लगाना, ऑटोपे के समय को नियंत्रित करना और कुछ सेक्टर्स के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाना शामिल है। आइए इन नियमों को जानते हैं।