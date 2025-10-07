Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

विदेश में भी बेहिचक करें यूपीआई पेमेंट! भारत का UPI इन 9 देशों में होता है यूज, देखिए लिस्ट

UPI का इस्तेमाल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में किया जाता है। भारतीय टूरिस्ट अगर इन देशों में जाते हैं या कोई यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है तो ये संभव है। देख लें इन देशों की लिस्ट।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 07, 2025

UPI Using Countries

UPI Using Countries(Image-Freepik)

UPI Using Countries: भारत में UPI की मदद से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा बदलाव आया है। करोड़ों की संख्या में रोजाना भारत में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि UPI सिर्फ भारत में ही यूज किया जा सकता है। दुनिया के कई देश हैं जहां UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मिलकर यूपीआई को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की दिशा में बड़ा काम किया है। इसके लिए NPCI International Payments Limited (NIPL) नाम की संस्था बनाई गई है, जो विदेशी सरकारों और पेमेंट कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है।

इन 8 देशों में होता है भारतीय UPI का इस्तेमाल

सिंगापुर (Singapore)
भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई-नेट्स (PayNow) सिस्टम को जोड़ने का करार 2023 में हुआ था। अब भारतीय पर्यटक सिंगापुर में PayNow मर्चेंट्स को सीधे यूपीआई ऐप से भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा दोनों देशों के नागरिकों के बीच रियल-टाइम फंड ट्रांसफर की भी अनुमति देती है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
दुबई, अबू धाबी और अन्य शहरों में भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है।Mashreq Bank और NPCI के बीच साझेदारी के बाद कई दुकानों, मॉल्स और टैक्सियों में यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट किया जा सकता है।

नेपाल (Nepal)
नेपाल यूपीआई को अपनाने वाला पहला विदेशी देश था। NPCI और Gateway Payment Service की साझेदारी से नेपाल में भारतीय ऐप्स से पेमेंट किया जा सकता है। दोनों देशों की नजदीकी और आर्थिक संबंधों के कारण यह पहल बहुत सफल रही है।

भूटान (Bhutan)
भारत-भूटान के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए यूपीआई और RuPay कार्ड को 2021 में लॉन्च किया गया था। भूटान में कई दुकानों पर अब यूपीआई आधारित क्यूआर कोड से भुगतान संभव है।

मॉरीशस (Mauritius)
फरवरी 2024 में भारत और मॉरीशस के बीच यूपीआई और RuPay कार्ड सेवा शुरू की गई। अब भारतीय पर्यटक मॉरीशस में भी यूपीआई से होटल, रेस्टोरेंट या टैक्सी में आसानी से भुगतान कर सकते हैं।

फ्रांस (France)
भारत और फ्रांस के बीच 2024 में ऐतिहासिक समझौते के तहत एफिल टॉवर समेत कई पर्यटन स्थलों पर यूपीआई स्वीकार किया जाने लगा है। फ्रांस के बाद अब इसका विस्तार अन्य यूरोपीय शहरों तक भी किया जा रहा है।

श्रीलंका (Sri Lanka)
श्रीलंका ने हाल ही में भारत के साथ डिजिटल भुगतान सहयोग समझौता किया है। अब वहां के व्यापारी भी यूपीआई क्यूआर कोड स्वीकार कर रहे हैं, जिससे भारतीय पर्यटक को कैश साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। नेपाल की तरह श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है।

ओमान (Oman)
भारत और ओमान के बीच डिजिटल पेमेंट इंटरफेस पर 2024 में समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के व्यापारिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, और भारतीय नागरिक वहां अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं।

कतर(Qatar)
हाल ही में भारत सरकार ने यूपीआई पेमेंट को लेकर कतर से भी समझौता किया है। यूपीआई के माध्यम से अब कतर में भी पेमेंट किया जा सकता है।

UPI विदेशों में कैसे काम करता है?


विदेशों में यूपीआई का उपयोग NPCI की इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के माध्यम से होता है। जब कोई भारतीय अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करके भुगतान करता है, तो वह स्थानीय पेमेंट नेटवर्क (जैसे PayNow, NETS आदि) से जुड़कर मुद्रा विनिमय दर के आधार पर राशि को ट्रांसफर करता है। यूपीआई अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। इसे ‘India Stack’ की सफलता का वैश्विक मॉडल माना जा रहा है। कई देश भारत से इस सिस्टम को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Oct 2025 12:49 pm

Hindi News / Technology / विदेश में भी बेहिचक करें यूपीआई पेमेंट! भारत का UPI इन 9 देशों में होता है यूज, देखिए लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Instagram पर दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे लाइव लोकेशन, पार्टीज की भी मिलेगी जानकारी, जानें गूगल मैप से कितना अलग है ये फीचर

Instagram Map Feature
टेक्नोलॉजी

बिहार चुनाव 2025 से पहले ECI की बड़ी पहल, ECINET ऐप से एक ही जगह पर मिलेगी चुनाव से जुड़ी हर डिटेल

ECINET App
टेक्नोलॉजी

लंबे इंतजार के बाद WhatsApp पर आ रहा ये खास फीचर, मजबूत होगी प्राइवेसी, नंबर की जरूरत होगी खत्म

WhatsApp Username Feature Coming Soon
टेक्नोलॉजी

WhatsApp पर बार-बार आ रहे हैं प्रमोशनल मैसेज, चुटकियों में मिलेगा छुटकारा, बस कर लें ये काम

How To Stop Business Messages on WhatsApp
टेक्नोलॉजी

दिसंबर से बदल जाएगी Instagram और Facebook फीड! Meta AI अब आपकी जरूरत के हिसाब से दिखाएगा कंटेंट

Meta AI Update 2025
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.