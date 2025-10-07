विदेश में भी बेहिचक करें यूपीआई पेमेंट! भारत का UPI इन 9 देशों में होता है यूज, देखिए लिस्ट

UPI Using Countries(Image-Freepik)
UPI Using Countries: भारत में UPI की मदद से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा बदलाव आया है। करोड़ों की संख्या में रोजाना भारत में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि UPI सिर्फ भारत में ही यूज किया जा सकता है। दुनिया के कई देश हैं जहां UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मिलकर यूपीआई को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की दिशा में बड़ा काम किया है। इसके लिए NPCI International Payments Limited (NIPL) नाम की संस्था बनाई गई है, जो विदेशी सरकारों और पेमेंट कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है।
सिंगापुर (Singapore)
भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई-नेट्स (PayNow) सिस्टम को जोड़ने का करार 2023 में हुआ था। अब भारतीय पर्यटक सिंगापुर में PayNow मर्चेंट्स को सीधे यूपीआई ऐप से भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा दोनों देशों के नागरिकों के बीच रियल-टाइम फंड ट्रांसफर की भी अनुमति देती है।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
दुबई, अबू धाबी और अन्य शहरों में भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है।Mashreq Bank और NPCI के बीच साझेदारी के बाद कई दुकानों, मॉल्स और टैक्सियों में यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट किया जा सकता है।
नेपाल (Nepal)
नेपाल यूपीआई को अपनाने वाला पहला विदेशी देश था। NPCI और Gateway Payment Service की साझेदारी से नेपाल में भारतीय ऐप्स से पेमेंट किया जा सकता है। दोनों देशों की नजदीकी और आर्थिक संबंधों के कारण यह पहल बहुत सफल रही है।
भूटान (Bhutan)
भारत-भूटान के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए यूपीआई और RuPay कार्ड को 2021 में लॉन्च किया गया था। भूटान में कई दुकानों पर अब यूपीआई आधारित क्यूआर कोड से भुगतान संभव है।
मॉरीशस (Mauritius)
फरवरी 2024 में भारत और मॉरीशस के बीच यूपीआई और RuPay कार्ड सेवा शुरू की गई। अब भारतीय पर्यटक मॉरीशस में भी यूपीआई से होटल, रेस्टोरेंट या टैक्सी में आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
फ्रांस (France)
भारत और फ्रांस के बीच 2024 में ऐतिहासिक समझौते के तहत एफिल टॉवर समेत कई पर्यटन स्थलों पर यूपीआई स्वीकार किया जाने लगा है। फ्रांस के बाद अब इसका विस्तार अन्य यूरोपीय शहरों तक भी किया जा रहा है।
श्रीलंका (Sri Lanka)
श्रीलंका ने हाल ही में भारत के साथ डिजिटल भुगतान सहयोग समझौता किया है। अब वहां के व्यापारी भी यूपीआई क्यूआर कोड स्वीकार कर रहे हैं, जिससे भारतीय पर्यटक को कैश साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। नेपाल की तरह श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है।
ओमान (Oman)
भारत और ओमान के बीच डिजिटल पेमेंट इंटरफेस पर 2024 में समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के व्यापारिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, और भारतीय नागरिक वहां अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं।
कतर(Qatar)
हाल ही में भारत सरकार ने यूपीआई पेमेंट को लेकर कतर से भी समझौता किया है। यूपीआई के माध्यम से अब कतर में भी पेमेंट किया जा सकता है।
विदेशों में यूपीआई का उपयोग NPCI की इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के माध्यम से होता है। जब कोई भारतीय अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करके भुगतान करता है, तो वह स्थानीय पेमेंट नेटवर्क (जैसे PayNow, NETS आदि) से जुड़कर मुद्रा विनिमय दर के आधार पर राशि को ट्रांसफर करता है। यूपीआई अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। इसे ‘India Stack’ की सफलता का वैश्विक मॉडल माना जा रहा है। कई देश भारत से इस सिस्टम को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं।
