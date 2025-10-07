विदेश में भी बेहिचक करें यूपीआई पेमेंट! भारत का UPI इन 9 देशों में होता है यूज, देखिए लिस्ट

UPI Using Countries: भारत में UPI की मदद से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा बदलाव आया है। करोड़ों की संख्या में रोजाना भारत में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि UPI सिर्फ भारत में ही यूज किया जा सकता है। दुनिया के कई देश हैं जहां UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मिलकर यूपीआई को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की दिशा में बड़ा काम किया है। इसके लिए NPCI International Payments Limited (NIPL) नाम की संस्था बनाई गई है, जो विदेशी सरकारों और पेमेंट कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है।