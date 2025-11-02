Patrika LogoSwitch to English

बिना पैसे खर्च किए चलाएं WiFi, जानें क्या है आसान तरीका, फ्री में मिलेगा इंटरनेट

इंटरनेट के बिना आज के दौर में ऑनलाइन कोई काम करना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन सार्वजानिक जगहों पर नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण कभी कभी इंटरनेट सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ऐसे में जानें कि कैसे फ्री में Wi-Fi इस्तेमाल कर पाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 02, 2025

WiFi

WiFi(Image-Freepik)

आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। लेकिन कई बार सफर करते वक्त या नेटवर्क कमजोर होने पर इंटरनेट कनेक्शन न मिलना बड़ी परेशानी बन जाता है। ऐसे में अगर आसपास कहीं फ्री Wi-Fi मिल जाए तो काम काफी आसान हो जाता है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि उनके आस-पास भी मुफ्त इंटरनेट देने वाले Wi-Fi हॉटस्पॉट मौजूद हैं, जिन्हें आसानी से खोजकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न केवल मोबाइल डेटा की बचत होती है बल्कि फिल्में डाउनलोड करने, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने और जरूरी काम करने में भी मदद मिलती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मोबाइल एप्लिकेशन ऐसे हैं जो तुरंत बता देते हैं कि आपके आसपास मुफ्त Wi-Fi कहां उपलब्ध है। इनमें Instabridge, WiFi Map, WiFi Around, Wiman और WeFi जैसे ऐप शामिल हैं। ये ऐप्स आपकी लोकेशन के आधार पर नजदीकी Wi-Fi हॉटस्पॉट की जानकारी देते हैं। साथ ही, कई बार ये यूजर रिव्यू और लॉगिन डिटेल भी दिखाते हैं, ताकि आप सुरक्षित तरीके से कनेक्ट हो सकें। ये सभी ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में डाउनलोड किए जा सकते हैं।

फ्री WiFi से ऐसे करें कनेक्ट


जब आप किसी ऐसी जगह पहुंचें जहां फ्री Wi-Fi उपलब्ध हो, तो अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट की Wi-Fi सेटिंग्स खोलें। वहां आपको ‘Available Network’ की लिस्ट दिखाई देगी। उस नेटवर्क को सेलेक्ट करें जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। अगर नेटवर्क पब्लिक है, तो कनेक्ट होने के बाद अक्सर एक वेबपेज खुलता है, जहां आपको नियम एक्सेप्ट करने या ईमेल डालने की जरूरत होती है। वहीं, कुछ नेटवर्क पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, जिनका पासवर्ड आमतौर पर दीवारों या नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है। एक बार कनेक्शन बनने के बाद आप इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं।

WiFi: सुरक्षा का रखें खास ध्यान


पब्लिक Wi-Fi का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि ऐसे नेटवर्क पर बैंकिंग या पासवर्ड से जुड़े काम न करें। अपनी निजी जानकारी जैसे OTP, कार्ड नंबर या बैंक डिटेल किसी भी हालत में शेयर न करें। डिवाइस पर स्क्रीन लॉक जरूर लगाएं और यदि संभव हो तो VPN (Virtual Private Network) का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ऑनलाइन गतिविधियां सुरक्षित रहें।

02 Nov 2025 03:44 pm

