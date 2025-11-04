कौन हैं Michio Kaku जिन्होंने दी है चेतावनी? फर्जी AI डीपफेक वीडियो फैला रहे हैं 3I/ATLAS को लेकर झूठी बातें

Michio Kaku(Image-'X'/@LiveTalksLA)
दुनिया के जाने-माने सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मिचियो काकू (Michio Kaku) ने हाल ही में एक गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए डीपफेक वीडियो उनके चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन वीडियो में उनके विचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे लोगों में भ्रम फैल रहा है। इन वीडियो में काकू के एक असली इंटरव्यू की क्लिप्स को एडिट कर यह दिखाया गया है कि उन्होंने इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAS को “लगभग निश्चित रूप से एलियन यान” बताया है। जबकि हकीकत में काकू ने सिर्फ यह कहा था कि इस वस्तु की कुछ अजीब विशेषताएं वैज्ञानिक अध्ययन के लायक हैं।
काकू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X(पहले ट्विटर) पर लिखा कि हाल ही में कई फर्जी और अनधिकृत डीपफेक वीडियो सामने आए हैं जो मेरी नकल कर रहे हैं और झूठे दावे फैला रहे हैं। ये मेरे असली विचार नहीं हैं। इन वीडियो में काकू के एक असली इंटरव्यू की क्लिप्स को एडिट कर यह दिखाया गया है कि उन्होंने इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I/ATLAS को “लगभग निश्चित रूप से एलियन यान” बताया है। जबकि हकीकत में काकू ने सिर्फ यह कहा था कि इस वस्तु की कुछ अजीब विशेषताएं वैज्ञानिक अध्ययन के लायक हैं।
3I/ATLAS हमारे सौरमंडल में आने वाली तीसरी पुष्टि की गई अंतरतारकीय वस्तु है। इस पर वैज्ञानिक समुदाय में मतभेद जारी हैं। अवी लोएब (Avi Loeb) जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एलियन तकनीक का हिस्सा हो सकता है। जबकि ज्यादातर खगोलविदों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक धूमकेतु है, जो पानी की भाप छोड़ता है और किसी अंतरिक्ष यान जैसा व्यवहार नहीं करता। इसी तरह के डीपफेक वीडियो 'भौतिक विज्ञानी ब्रायन कॉक्स (Brian Cox)' के नाम से भी यूट्यूब पर देखे जा रहे हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और AI कंपनियों से अपील की है कि वे ऐसे भ्रामक वीडियो को जल्द से जल्द हटाएं। हालांकि, YouTube और TikTok जैसी कंपनियों की धीमी कार्रवाई को लेकर आलोचना भी हो रही है।
Michio Kaku का जन्म 24 जनवरी 1947 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, विज्ञान कम्यूनिकेटर, भविष्यवेत्ता और लोकप्रिय विज्ञान लेखक हैं। वर्तमान में वे सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क और CUNY ग्रेजुएट सेंटर में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। काकू ने भौतिकी और विज्ञान से जुड़े कई विषयों पर किताबें लिखी हैं, जो दुनियाभर में लोकप्रिय हुई। वे अक्सर रेडियो, टेलीविजन और फिल्मों में विज्ञान से संबंधित विषयों पर दिखाई देते हैं और जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को आम भाषा में समझाने के लिए जाने जाते हैं।उन्होंने कई किताबें भी लिखी है।
Physics of the Impossible (2008)
Physics of the Future (2011)
The Future of the Mind (2014)
The God Equation: The Quest for a Theory of Everything (2021)
