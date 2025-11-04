कौन हैं Michio Kaku जिन्होंने दी है चेतावनी? फर्जी AI डीपफेक वीडियो फैला रहे हैं 3I/ATLAS को लेकर झूठी बातें

3I/ATLAS हमारे सौरमंडल में आने वाली तीसरी पुष्टि की गई अंतरतारकीय वस्तु है। इस पर वैज्ञानिक समुदाय में मतभेद जारी हैं। अवी लोएब (Avi Loeb) जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एलियन तकनीक का हिस्सा हो सकता है। जबकि ज्यादातर खगोलविदों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक धूमकेतु है, जो पानी की भाप छोड़ता है और किसी अंतरिक्ष यान जैसा व्यवहार नहीं करता। इसी तरह के डीपफेक वीडियो 'भौतिक विज्ञानी ब्रायन कॉक्स (Brian Cox)' के नाम से भी यूट्यूब पर देखे जा रहे हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और AI कंपनियों से अपील की है कि वे ऐसे भ्रामक वीडियो को जल्द से जल्द हटाएं। हालांकि, YouTube और TikTok जैसी कंपनियों की धीमी कार्रवाई को लेकर आलोचना भी हो रही है।