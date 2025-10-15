‘X’ का नया Draft Sync फीचर लॉन्च, अब मोबाइल पर शुरू किए ड्राफ्ट्स वेब पर भी करें जारी, जानें लेटेस्ट अपडेट

सोशल मीडिया साइट 'X'(Twitter) को लेकर जरुरी अपडेट आया है। 'X' ने आखिरकार यूजर्स की लंबे समय से की जा रही मांग पूरी कर दी है। कंपनी ने “Draft Sync” नाम का नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अब अपने मोबाइल पर बनाए गए ड्राफ्ट्स को वेब ब्राउजर पर भी एक्सेस और एडिट कर सकेंगे। 'X' के प्रोडक्ट हेड ने इस फीचर की घोषणा करते हुए प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, “Drafts written on the X app will now be there when you log in on the web.” यानी अब अगर कोई यूजर फोन पर ट्वीट लिखना शुरू करता है और उसे अधूरा छोड़ देता है, तो बाद में वह उसी ड्राफ्ट को कंप्यूटर पर लॉगिन कर जारी रख सकता है।