‘X’ का नया Draft Sync फीचर लॉन्च, अब मोबाइल पर शुरू किए ड्राफ्ट्स वेब पर भी करें जारी, जानें लेटेस्ट अपडेट

यह अपडेट फिलहाल iOS और वेब वर्जन पर ही उपलब्ध है। वहीं Android यूजर्स को इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस समय अपने Android ऐप के नए डिजाइन पर काम कर रही है।

Anurag Animesh

Oct 15, 2025

सोशल मीडिया साइट 'X'(Twitter) को लेकर जरुरी अपडेट आया है। 'X' ने आखिरकार यूजर्स की लंबे समय से की जा रही मांग पूरी कर दी है। कंपनी ने “Draft Sync” नाम का नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अब अपने मोबाइल पर बनाए गए ड्राफ्ट्स को वेब ब्राउजर पर भी एक्सेस और एडिट कर सकेंगे। 'X' के प्रोडक्ट हेड ने इस फीचर की घोषणा करते हुए प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, “Drafts written on the X app will now be there when you log in on the web.” यानी अब अगर कोई यूजर फोन पर ट्वीट लिखना शुरू करता है और उसे अधूरा छोड़ देता है, तो बाद में वह उसी ड्राफ्ट को कंप्यूटर पर लॉगिन कर जारी रख सकता है।

X: फिलहाल iOS और वेब वर्जन पर उपलब्ध


यह अपडेट फिलहाल iOS और वेब वर्जन पर ही उपलब्ध है। वहीं Android यूजर्स को इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस समय अपने Android ऐप के नए डिजाइन पर काम कर रही है, और उसी के साथ यह फीचर भी रोलआउट किया जाएगा। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक यह सभी Android डिवाइसेज पर पहुंच जाएगा।

X: आएंगे कुछ अपडेट्स


फिलहाल Draft Sync फीचर में कुछ सीमाएं हैं। यह अभी केवल टेक्स्ट ड्राफ्ट्स के लिए काम करता है, यानी फोटो या वीडियो वाले ड्राफ्ट्स इसमें सिंक नहीं होंगे। साथ ही, फीचर की अभी शुरुआत ही हुई है, इसलिए कुछ बग्स या टेक्निकल दिक्कतें सामने आ सकती हैं। हालांकि, 'X' की टीम भविष्य में मीडिया सिंक सपोर्ट जोड़ने पर भी काम कर रही है, जिससे iOS, Android और Web पर एक जैसा एक्सपीरिएंस मिलेगा।

टेक्नोलॉजी

