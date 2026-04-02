हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं: 100+ Wishes, HD Photos, वीडियो और कोट्स यहां से करें डाउनलोड 

100+ Hanuman Jayanti Wishes, Images and Wallpapers: आज का दिन हनुमान भक्तों के लिए बेहद खास है क्योंकि आज हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन लोग बजरंगबली का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखने के साथ ही विधि-विधान से पूजा करते हैं। भक्त अपने घर के आसपास या मंदिरों में जाकर प्रसाद बांटने के साथ-साथ लंगर का भी आयोजन करते हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर या अपनों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी आज अपने प्रियजनों को बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए 100+ विशेज, मैसेज, शायरी और फोटो भेजकर दे सकते हैं।