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हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं: 100+ Wishes, HD Photos, वीडियो और कोट्स यहां से करें डाउनलोड 

100+ Hanuman Jayanti Wishes, Images and Wallpapers: अगर आप आज अपने प्रियजनों को हनुमान जयंती की बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए 100+ विशेज, मैसेज, शायरी और फोटो भेजकर दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 02, 2026

Hanuman Jayanti

Hanuman Jayanti Wishes| image credit gemini

100+ Hanuman Jayanti Wishes, Images and Wallpapers: आज का दिन हनुमान भक्तों के लिए बेहद खास है क्योंकि आज हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन लोग बजरंगबली का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखने के साथ ही विधि-विधान से पूजा करते हैं। भक्त अपने घर के आसपास या मंदिरों में जाकर प्रसाद बांटने के साथ-साथ लंगर का भी आयोजन करते हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर या अपनों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी आज अपने प्रियजनों को बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए 100+ विशेज, मैसेज, शायरी और फोटो भेजकर दे सकते हैं।

हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं (Hanuman Jayanti Wishes in Hindi)

1. अंजनी के लाल, जय श्री राम के भक्त के हनुमान जन्मोत्सव की आप सब को बहुत-बहुत बधाई।

2. जिनके मन में बसते हैं श्री राम, उन महावीर हनुमान को हमारा कोटि-कोटि प्रणाम। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।

3. सुख-संपत्ति और शांति लेकर आए हनुमान जन्मोत्सव का यह पावन दिन, हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।

4. बल, बुद्धि और विद्या के दाता, श्री हनुमान जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।

5. बजरंगबली का आशीर्वाद आपके जीवन के हर संकट को दूर करे। मंगलमय हनुमान जयंती।

6. पवनपुत्र हनुमान की जय! आपका जीवन खुशियों और साहस से भरा रहे। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।

7. हर बुराई पर जीत हो आपकी, हनुमान जी की कृपा बनी रहे आप पर हर घड़ी। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।

8. प्रभु भक्ति का मार्ग दिखाएं हनुमान, ज्ञान और शक्ति से भर दें आपका जहान।

9. वीरता और अटूट भक्ति के प्रतीक हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई।

10. राम नाम का जप करें, हनुमान जी के चरणों में ध्यान धरें। शुभ हनुमान जयंती।

हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए फोटो (Hanuman Jayanti Photo)

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हनुमान जयंती पर स्टेटस लगाने के लिए वीडियो (Videos for Hanuman Jayanti Status)

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Hanuman Jayanti 2026 Wishes

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संकट मोचन हनुमान जी से जुड़े भक्ति भरे कोट्स (Sankat Mochan Hanuman Devotional Quotes)

31. "संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।"

32. "जहां विश्वास है, वहां हनुमान है। जहां हनुमान है, वहां हर संकट का समाधान है।"

33. "भय का नाश और विजय का विश्वास, यही है हनुमान जी का सच्चा साथ।"

34. "संकटमोचन नाम तिहारो, जो सुमिरै सोई दुख निवारो।"

35. "पहाड़ जैसा संकट भी छोटा लगने लगता है, जब साथ महाबली हनुमान का होता है।"

36. "अपने भीतर के भय को मारो, हनुमान जी का नाम पुकारो।"

37. "दुख और क्लेश सब दूर हो जाते हैं, जब हनुमत चरणों में शीश झुक जाते हैं।"

38. "शक्ति का अहंकार नहीं, बल्कि भक्ति का समर्पण सीखो हनुमान जी से।"

39. "जिनका रक्षक स्वयं हनुमान है, काल भी उनका क्या बिगाड़ेगा?"

40. "हर मुश्किल आसान हो जाएगी, बस एक बार दिल से कहो - जय बजरंगबली!"

जय श्री राम और हनुमान जी की फोटो (Jai Shri Ram and Hanuman Ji Images)

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 हनुमान जयंती श्लोक और मंत्र (Hanuman Jayanti Shlokas & Mantra)

51. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।

52. अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।

53. ॐ हं हनुमते नम:।

54. ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।

55. यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम्।

56. ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय नमः।

57. अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता।

58. विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।

59. ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते करालबदनाय स्वाहा।

60. दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।

जय बजरंगबली एचडी वॉलपेपर (Jai Bajrangbali HD Wallpapers)

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हैप्पी हनुमान जयंती पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन (Caption for Hanuman Jayanti)

81. जिनके सीने में श्री राम बसते हैं, जिनके हाथों में गदा सजती है, ऐसे महाबली हनुमान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं! 

82. संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आप सभी को संकटमोचन हनुमान जयंती की मंगलमयी शुभकामनाएं। जय श्री राम! 

83. पवन पुत्र, अंजनि सूत, अतुलित बल के धाम। भक्तों के रक्षक और दुष्टों के काल, जय जय जय हनुमान। 

84. दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चलें न हनुमान के बिना। भक्ति और शक्ति के प्रतीक बजरंगबली आप पर सदा कृपा बनाए रखें। 

85. राम का भक्त हूं, रुद्र का अवतार हूं। खुशियां बांटने आया हूं, क्योंकि मैं बजरंगबली का लाडला हूं। जय बजरंगबली! 

86. जीवन में जब भी संकट आए, बस एक बार 'जय हनुमान' बोलकर देखना, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। शुभ हनुमान जयंती! 

87. अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। ज्ञान और भक्ति के सागर पवनपुत्र हनुमान को नमन। 

88. नाम जिनका हनुमान है, राम भक्ति जिनका मान है। चरणों में जिनके झुकता सारा संसार है, ऐसे महावीर को हमारा शत-शत प्रणाम है। 

89. बजरंगबली का आशीर्वाद जिसके सिर पर होता है, उसे काल भी छू नहीं सकता। हनुमान जयंती के पावन पर्व की हार्दिक बधाई! 

90. जहां राम का नाम होता है, वहीं हनुमान का वास होता है। अपने मन में राम बसाएं, हनुमान जी का साथ पाएं। जय श्री राम! जय हनुमान! 

पवनपुत्र हनुमान जन्मोत्सव शायरी और संदेश (Pawanputra Hanuman Jayanti  Shayari & Messages)

81. भीड़ पड़ी जब भक्तों पर, तब दौड़ के आए हनुमान, अपनी शरण में लेकर प्रभु, हर लेते हैं सब दुख महान।

82. जिनके सीने में श्री राम हैं, जिनके चरणों में धाम है, उनके दर्शन से मुक्ति मिले, वो पवनपुत्र हनुमान हैं।

83. बजरंगबली का नाम लो, हर बिगड़ा काम बन जाएगा, श्रद्धा से सर झुकाओ, जीवन खुशियों से भर जाएगा।

84. जलते हैं वो जो हनुमान के नाम से डरते हैं, हम वो हैं जो उनके नाम पर मरते हैं।

85. पवनपुत्र की शक्ति, श्री राम की भक्ति, मुबारक हो सबको हनुमान जयंती की मस्ती।

86. निराले हैं भक्त, निराले हैं भगवान, सबसे ऊंचे हैं हमारे महाबली हनुमान।

87. राम का हूँ भक्त मैं, रुद्र का अवतार हूँ, दुष्टों के लिए काल, भक्तों के लिए प्यार हूं।

88. हनुमान हैं नाम मेरा, राम हैं प्राण मेरे, जो आए शरण मेरी, मिट जाएं कष्ट घेरे।

89. ना डर है मौत का, ना लालच है इस जहां का, बस हाथ रहे सर पर, पवनपुत्र हनुमान का।

90. कलयुग के देव हो तुम, भक्तों के प्राण हो, हर जुबां पर बस एक ही नाम, तुम वीर हनुमान हो।

राम भक्त हनुमान जी से जुड़े इंस्टाग्राम रील स्टोरी के लिए (Ram Bhakt Hanuman Instagram Reel For story)

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धर्म/ज्योतिष
Hanuman Jayanti 2026

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Published on:

02 Apr 2026 12:01 am

Hindi News / Lifestyle News / हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं: 100+ Wishes, HD Photos, वीडियो और कोट्स यहां से करें डाउनलोड 

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