6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

हनुमान जन्मोत्सव 2026: बजरंगबली के इन 50+ संदेशों और कोट्स के साथ दें हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

50+ Hanuman Jayanti 2026 Wishes in Hindi: आज के इस लेख में हम हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज और मैसेज शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने सोशल मीडिया पर साझा करके या अपनों को भेजकर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 01, 2026

Hanuman Jayanti 2026 Wishes

Hanuman Jayanti 2026 Wishes | Hanuman Jayanti 2026 Wishes

50+ Hanuman Jayanti 2026 Wishes in Hindi: हर साल हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रुप में चैत्र माह की पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार, इस साल पूर्णिमा तिथि 01 अप्रैल, 2026 को सुबह 07:06 बजे शुरू होकर 02 अप्रैल, 2026 को सुबह 07:41 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए इस साल हनुमान जयंती 02 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, हनुमान भक्त अपनी स्थानीय मान्यताओं एवं कैलेंडर के आधार पर साल के अलग-अलग समय पर भी हनुमान जयंती का त्यौहार मनाते हैं।
उत्तर भारतीय राज्यों में चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, हनुमान जयंती 41 दिनों तक मनाई जाती है, जो चैत्र पूर्णिमा से शुरु होती है और वैशाख माह में कृष्ण पक्ष के दौरान दसवें दिन समाप्त होती है। वहीं तमिलनाडु में, हनुमान जयंती को हनुमथ जयंती के नाम से जाना जाता है और इसे मार्गशीर्ष अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, और कर्नाटक में मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हनुमान व्रतम नाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है।

आज के इस लेख में हम हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज और मैसेज शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने सोशल मीडिया पर साझा करके या अपनों को भेजकर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं (Hanuman Jayanti Wishes in Hindi)

  1. हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं! बजरंगबली आपके जीवन में खुशियां भर दें।
  2. पवनपुत्र हनुमान जी के जन्मोत्सव की मंगलमयी बधाई! जय श्री राम!
  3. संकटमोचन के आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर हों। शुभ हनुमान जयंती!
  4. मारुति नंदन का हाथ हमेशा आपके सिर पर रहे। हनुमान जयंती की बधाई!
  5. आपको और आपके परिवार को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
  6. राम भक्त हनुमान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय बजरंगबली!
  7. केसरी नंदन आपके जीवन को सुख और समृद्धि से आलोकित करें।
  8. शक्ति और भक्ति के प्रतीक हनुमान जी के जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं।
  9. मंगलकारी हनुमान जी आपके हर कार्य को सिद्ध करें। हनुमान जयंती मंगलमय हो।
  10. अंजनि पुत्र के चरणों में शीश नवाते हैं और आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हैं।
  11. बजरंगबली का आशीर्वाद आपके यश और कीर्ति में वृद्धि करे। हनुमान जी के जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं।
  12. पवनपुत्र की शक्ति आपके साहस को बढ़ाए। शुभ हनुमान जयंती!
  13. आज का दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। जय हनुमान!
  14. श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे।
  15. जय हो कपीश! हनुमान जन्मोत्सव की आपको बहुत-बहुत बधाई।
  16. हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।
  17. प्रभु हनुमान आपके घर में सुख-शांति का वास कराएं। हनुमान जी के जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं।

हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए कोट्स (Sankat Mochan Quotes)

18. "सूर्य को फल समझकर निगलने वाले महावीर, आपके जीवन के अंधकार को अपनी चमक से मिटा दें।" शुभ हनुमान जयंती!

19. "जैसे प्रभु की अंगूठी मुख में रख आप सागर लांघ गए, वैसे ही आपके साहस से हम हर मुश्किल पार करें।" शुभ हनुमान जयंती!

20. "दुनिया का हर कठिन काम आपकी कृपा से सरल हो जाता है। संकटमोचन आप पर सदा दया बनाए रखें।"

21. "प्रभु राम के द्वार के आप रखवाले हैं, आपकी अनुमति के बिना कोई दुख हमारे जीवन में प्रवेश न करे।"

22. "आपकी शरण में आने वाले को हर सुख मिलता है। जब आप रक्षक हैं, तो फिर डर कैसा?"  जय श्री हनुमान!

23. "आपके तेज और हुंकार से तीनों लोक कांपते हैं। हमारे भीतर भी ऐसा ही आत्मविश्वास और बल भर दें।"

24. "जहां महावीर का नाम गूंजता है, वहां नकारात्मकता और भय फटक भी नहीं सकते।" जय बजरंगबली!

25. "हनुमत वीर का निरंतर जाप आपके समस्त रोगों और कष्टों को हर ले।"  हनुमान जयंती की बधाई!

26. "जो मन, कर्म और वचन से आपका ध्यान धरता है, उसे आप हर संकट से मुक्त कर देते हैं।"

27. "तपस्वी राजा राम के कठिन कार्यों को सिद्ध करने वाले हनुमान, हमारे अटके कार्यों को भी पूर्ण करें।"

28. "आपकी शरण में जो भी इच्छा लेकर आए, उसे जीवन का अनंत फल प्राप्त हो।"

29. "चारों युगों में आपका प्रताप है, आपकी भक्ति से ही सारा संसार आलोकित है।" शुभ हनुमान जयंती!

30. "सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने वाले राम दुलारे, हमारे जीवन की रक्षा करें।"

31. "आठों सिद्धियों और नौ निधियों के दाता, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख-संपन्नता बनी रहे।"

32. "राम नाम की औषधि सदा आपके पास है। आप सदा प्रभु के दास और भक्तों के सहायक रहें।"

33. "आपकी भक्ति से ही राम मिलते हैं और जन्मों-जन्मों के दुख दूर होते हैं।"

34. "जीवन के अंत में भी प्रभु का सानिध्य दिलाने वाले हे पवनसुत, आपको शत-शत नमन।" हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए प्रेरणादायक विचार (Inspirational Quotes for Hanuman Jayanti)

  1. हनुमान जी से सीखें कि निःस्वार्थ सेवा ही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है।
  2. जहां अटूट विश्वास और भक्ति होती है, वहां हनुमान जी का वास होता है।
  3. बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, बजरंगबली का नाम लेने से हर मार्ग सुगम हो जाता है।
  4. हनुमान जी शक्ति के साथ-साथ विनम्रता के भी प्रतीक हैं, जीवन में इसे जरूर अपनाएं।
  5. असंभव को संभव बनाने की कला हमें पवनपुत्र हनुमान से सीखनी चाहिए।
  6. सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जय हनुमान!
  7. हनुमान जी की तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, सफलता अवश्य मिलेगी।
  8. बल, बुद्धि और विद्या का सही संगम ही जीवन को सार्थक बनाता है।
  9. संकट के समय विचलित न होना ही हनुमान जी की असली शिक्षा है।
  10. जिस पर बजरंगबली की कृपा हो, उसे संसार का कोई भी भय डरा नहीं सकता।
  11. हनुमान जी के जैसा साहस और संयम हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए।
  12. श्री राम के प्रति हनुमान जी का समर्पण हमें अटूट निष्ठा की प्रेरणा देता है।
  13. मन की एकाग्रता और संकल्प की दृढ़ता ही हनुमान भक्ति का सार है।
  14. स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही सबसे बड़ी निर्भयता है।
  15. बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं पवनपुत्र हनुमान।
  16. शांत मन और बलशाली काया का आशीर्वाद पाने के लिए हनुमान जी का ध्यान करें।
  17. जो दूसरों के कार्य सिद्ध करता है, ईश्वर स्वयं उसके कार्य सिद्ध करते हैं। जय बजरंगबली!

ये भी पढ़ें

Hanuman Jayanti 2026 Kab Hai : हनुमान जयंती 2026 कब है 1 या 2 अप्रैल? अब दूर करें सारी उलझन, यहां जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त
धर्म और अध्यात्म
Hanuman Jayanti 2026 Kab Hai, हनुमान जयंती कब है 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Apr 2026 11:30 pm

Hindi News / Lifestyle News / हनुमान जन्मोत्सव 2026: बजरंगबली के इन 50+ संदेशों और कोट्स के साथ दें हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Weight Loss: परफेक्ट फिगर पाने के लिए फॉलो करें ये 3 टिप्स, अब जिम जाने की जरूरत नहीं

Bina Gym Jaye Weight Loss Kaise Kare
लाइफस्टाइल

“मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं…” रील से रातों-रात वायरल होने वाली नेशनल प्लेयर दीपा भट्ट की असली कहानी

Deepa Bhatt
लाइफस्टाइल

मच्छर चुन-चुनकर सिर्फ आपको ही क्यों काटते हैं? जानिए इसके पीछे का असली सच!

Machar Jyada Kyon Katte Hain
लाइफस्टाइल

Lunch के बाद ऑफिस में नींद क्यों आती है? जानिए इसे रोकने के Easy Tips

How To Avoid Sleep After Lunch In Office
लाइफस्टाइल

जल्दी करें! अप्रैल के बाद नहीं दिखेगा जयपुर का ‘गुलाबी जादुई’ नजारा, मिस न करें आखिरी बार देखने का मौका!

Sambhar Lake Jaipur
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.