हनुमान जन्मोत्सव 2026: बजरंगबली के इन 50+ संदेशों और कोट्स के साथ दें हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

Hanuman Jayanti 2026 Wishes | Hanuman Jayanti 2026 Wishes
50+ Hanuman Jayanti 2026 Wishes in Hindi: हर साल हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रुप में चैत्र माह की पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार, इस साल पूर्णिमा तिथि 01 अप्रैल, 2026 को सुबह 07:06 बजे शुरू होकर 02 अप्रैल, 2026 को सुबह 07:41 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए इस साल हनुमान जयंती 02 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, हनुमान भक्त अपनी स्थानीय मान्यताओं एवं कैलेंडर के आधार पर साल के अलग-अलग समय पर भी हनुमान जयंती का त्यौहार मनाते हैं।
उत्तर भारतीय राज्यों में चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, हनुमान जयंती 41 दिनों तक मनाई जाती है, जो चैत्र पूर्णिमा से शुरु होती है और वैशाख माह में कृष्ण पक्ष के दौरान दसवें दिन समाप्त होती है। वहीं तमिलनाडु में, हनुमान जयंती को हनुमथ जयंती के नाम से जाना जाता है और इसे मार्गशीर्ष अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, और कर्नाटक में मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हनुमान व्रतम नाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है।
आज के इस लेख में हम हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज और मैसेज शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने सोशल मीडिया पर साझा करके या अपनों को भेजकर हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
18. "सूर्य को फल समझकर निगलने वाले महावीर, आपके जीवन के अंधकार को अपनी चमक से मिटा दें।" शुभ हनुमान जयंती!
19. "जैसे प्रभु की अंगूठी मुख में रख आप सागर लांघ गए, वैसे ही आपके साहस से हम हर मुश्किल पार करें।" शुभ हनुमान जयंती!
20. "दुनिया का हर कठिन काम आपकी कृपा से सरल हो जाता है। संकटमोचन आप पर सदा दया बनाए रखें।"
21. "प्रभु राम के द्वार के आप रखवाले हैं, आपकी अनुमति के बिना कोई दुख हमारे जीवन में प्रवेश न करे।"
22. "आपकी शरण में आने वाले को हर सुख मिलता है। जब आप रक्षक हैं, तो फिर डर कैसा?" जय श्री हनुमान!
23. "आपके तेज और हुंकार से तीनों लोक कांपते हैं। हमारे भीतर भी ऐसा ही आत्मविश्वास और बल भर दें।"
24. "जहां महावीर का नाम गूंजता है, वहां नकारात्मकता और भय फटक भी नहीं सकते।" जय बजरंगबली!
25. "हनुमत वीर का निरंतर जाप आपके समस्त रोगों और कष्टों को हर ले।" हनुमान जयंती की बधाई!
26. "जो मन, कर्म और वचन से आपका ध्यान धरता है, उसे आप हर संकट से मुक्त कर देते हैं।"
27. "तपस्वी राजा राम के कठिन कार्यों को सिद्ध करने वाले हनुमान, हमारे अटके कार्यों को भी पूर्ण करें।"
28. "आपकी शरण में जो भी इच्छा लेकर आए, उसे जीवन का अनंत फल प्राप्त हो।"
30. "सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने वाले राम दुलारे, हमारे जीवन की रक्षा करें।"
31. "आठों सिद्धियों और नौ निधियों के दाता, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख-संपन्नता बनी रहे।"
32. "राम नाम की औषधि सदा आपके पास है। आप सदा प्रभु के दास और भक्तों के सहायक रहें।"
33. "आपकी भक्ति से ही राम मिलते हैं और जन्मों-जन्मों के दुख दूर होते हैं।"
34. "जीवन के अंत में भी प्रभु का सानिध्य दिलाने वाले हे पवनसुत, आपको शत-शत नमन।" हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
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