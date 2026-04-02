हनुमान जन्मोत्सव 2026: बजरंगबली के इन 50+ संदेशों और कोट्स के साथ दें हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

50+ Hanuman Jayanti 2026 Wishes in Hindi: हर साल हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रुप में चैत्र माह की पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार, इस साल पूर्णिमा तिथि 01 अप्रैल, 2026 को सुबह 07:06 बजे शुरू होकर 02 अप्रैल, 2026 को सुबह 07:41 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए इस साल हनुमान जयंती 02 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, हनुमान भक्त अपनी स्थानीय मान्यताओं एवं कैलेंडर के आधार पर साल के अलग-अलग समय पर भी हनुमान जयंती का त्यौहार मनाते हैं।

उत्तर भारतीय राज्यों में चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, हनुमान जयंती 41 दिनों तक मनाई जाती है, जो चैत्र पूर्णिमा से शुरु होती है और वैशाख माह में कृष्ण पक्ष के दौरान दसवें दिन समाप्त होती है। वहीं तमिलनाडु में, हनुमान जयंती को हनुमथ जयंती के नाम से जाना जाता है और इसे मार्गशीर्ष अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, और कर्नाटक में मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हनुमान व्रतम नाम से हनुमान जयंती मनाई जाती है।