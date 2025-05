Habits That Damage Your Kidney : ज्यादा नमक के अलावा ये 4 चीजें कर सकती हैं किडनी को खराब

यह भी सही है कि गलत खाना-पीना और खराब लाइफस्टाइल किडनी खराब होने की बड़ी वजहें हैं। लेकिन कुछ छोटी-छोटी आदतें भी हैं जो हम जाने-अनजाने में करते रहते हैं और वो धीरे-धीरे हमारी किडनियों को नुकसान पहुंचाती रहती हैं।

Habits That Damage Your Kidney : खाने में ज्यादा नमक देखिए, हो सकता है आप जब घर पर खाना बनाते हों तो उसमें ज्यादा नमक न डालते हों, लेकिन आजकल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें छुपा हुआ नमक बहुत ज़्यादा होता है।

जैसे कि चिप्स, पैकेट वाले सूप, इंस्टेंट नूडल्स (जो फटाफट बन जाते हैं) या फिर बाहर का खाना/टेकआउट। अगर आप ये चीजें बहुत खाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी किडनियों की क्षमता से ज्यादा नमक (जिसे सोडियम कहते हैं) खा रहे हैं।

Habits That Damage Your kidney : किडनी को रखना है स्वस्थ तो अभी छोड़ दें ये आदतें

और जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं ना, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर किडनियों के लिए बहुत खतरनाक होता है। और जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं ना, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर किडनियों के लिए बहुत खतरनाक होता है।

तो अगर आपको अपने पैरों, हाथों या चेहरे पर सूजन दिखे, या लगातार सिरदर्द रहता हो, या फिर जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं और वो ज्यादा आए, तो समझ लीजिए कि यह इस बात का शुरुआती इशारा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

इसलिए कोशिश करें कि दिन भर में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम न लें। यह लगभग एक छोटे चम्मच नमक के बराबर होता है। यानी सिर्फ खाने में ऊपर से डालने वाला नहीं, बल्कि खाने-पीने की सारी चीजों को मिलाकर।

भले ही आप खाने में नमक कम डालें, लेकिन पैकेट वाली और बाहर की चीजों में बहुत सारा छुपा हुआ नमक होता है, जो आपकी किडनियों और ब्लड प्रेशर के लिए खराब है। सूजन, सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर इसके संकेत हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें और नमक कम खाएं।

लेकिन अगर आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पेनकिलर दवाएं हमारी किडनियों तक खून के बहाव को कम कर देती हैं। जब किडनियों को पूरा खून नहीं मिलता, तो उन्हें अपना काम करने में दिक्कत होती है और इससे शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।

इसलिए, दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल सोच समझ कर और कम से कम करना चाहिए। जब बहुत ज़रूरत हो, तभी लें। और जब लें, तो पर्याप्त पानी ज़रूर पिएं। अगर आपको बार-बार इन दर्द की दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो अपने आप दवाई लेने के बजाय डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उनसे सलाह लें। डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे और देखेंगे कि दर्द का असली कारण क्या है।

Common Habits That May Harm Your Kidney : एनर्जी ड्रिंक, कोला, आइस्ड टी बढ़ाते है किडनी की समस्या जो लोग रोजाना कोला पीते हैं, या मीठी वाली आइस्ड टी पीते हैं, या एनर्जी ड्रिंक पीते हैं… यह सिर्फ आपकी कमर के आसपास चर्बी ही नहीं बढ़ाते (मोटापा नहीं बढ़ाते), बल्कि ये आपकी किडनियों पर भी बहुत ज्यादा बोझ डालते हैं।

बात यह है कि इन मीठे ड्रिंक्स में चीनी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा चीनी खाने से हमारा वजन बढ़ता है और शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इससे शुगर की बीमारी (टाइप 2 डायबिटीज़) होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।

और आपको यह जानना चाहिए कि डायबिटीज़, किडनी खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई दें, जैसे कि बार-बार पेशाब आना (खासकर रात के समय), बिना किसी वजह के वजन कम होना, और त्वचा का रूखा और खुजली वाला होना… तो ये किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए।

इसीलिए, इन मीठे शरबतों और ड्रिंक्स को कम पीना चाहिए। इनकी जगह आप अपनी डाइट में कुछ अच्छी चीजें शामिल कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी, बिना चीनी वाली हर्बल चाय, या फिर सादा पानी जिसमें पुदीना, नींबू या खीरे के टुकड़े डाले हों। ये आपकी सेहत और किडनियों के लिए बहुत बेहतर हैं।

मीठे कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक पीने से मोटापा आता है, शुगर की बीमारी हो सकती है, और ये आपकी किडनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको बार-बार पेशाब आए, वजन कम हो या त्वचा में खुजली हो तो ध्यान दें। इन मीठे ड्रिंक्स को छोड़कर सादा पानी या हेल्दी ड्रिंक पीना शुरू करें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।