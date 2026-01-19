99% लोग गलत पानी पी रहे हैं! Virat Kohli की ₹4000 बोतल से Shubman Gill के ₹3 लाख प्यूरीफायर तक बढ़ता पानी का क्रेज

Virat Kohli and Shubman Gill expensive water trend|फोटो सोर्स- Patrika.com
Virat Kohli, Shubman Gill Premium Water: आज के समय में सिर्फ फिटनेस या जिम ही नहीं, बल्कि पानी की क्वालिटी पर भी क्रिकेटर्स और सेलेब्रिटीज का खास ध्यान है। विराट कोहली जैसी फिटनेस आइकॉन से लेकर शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी तक, महंगे वॉटर बॉटल और प्रीमियम प्यूरीफायर का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि सही हाइड्रेशन, एनर्जी और परफॉर्मेंस सीधे पानी की क्वालिटी से जुड़ी है। लेकिन क्या महंगा पानी ही जरूरी है, या सही तरीके से पानी चुनना और पीना ही असली गेम-चेंजर है?
हाल ही में टीम इंडिया के कप्तान Shubman Gill ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में खेले गए ODI मैच के दौरान अपने होटल रूम में करीब ₹3 लाख का पर्सनल वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम लगवाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Gill किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यह हाई-एंड प्यूरीफायर पानी से भारी धातुएं और बैक्टीरिया पूरी तरह हटाता है, मिनरल बैलेंस को बनाए रखता है और हर जगह एक जैसी पानी की क्वालिटी देता है। एथलीट्स के लिए पानी सिर्फ हाइड्रेशन का जरिया नहीं, बल्कि रिकवरी, एनर्जी और इम्युनिटी का आधार होता है। इसलिए Gill का यह कदम आज के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कल्चर में पानी की अहमियत को साफ दिखाता है।
सोशल मीडिया पर अक्सर यह चर्चा रहती है कि Virat Kohli “ब्लैक वाटर” पीते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। Kohli Evian Natural Spring Water पीते हैं, जो फ्रांस के Evian-les-Bains क्षेत्र से आता है। इस पानी की खासियत इसकी नेचुरल ग्लेशियल फिल्ट्रेशन, संतुलित मिनरल कंटेंट और बिना किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस के शुद्धता है। Kohli की लाइफस्टाइल हमेशा simplicity और consistency पर केंद्रित रही है, और यही उनकी पानी की पसंद में भी झलकता है।
भारत में Evian पानी की कीमत ₹3000 से ₹4000 प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। यह सुनकर आम लोग हैरान जरूर होते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण स्पष्ट हैं इंटरनेशनल इम्पोर्ट और टैक्स, प्रीमियम पैकेजिंग, सस्टेनेबल सोर्सिंग और ग्लोबल ब्रांड वैल्यू। दुनियाभर के एथलीट्स और सेलेब्रिटीज इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि Evian consistency और purity की गारंटी देता है, और यही वजह है कि Virat Kohli जैसी फिटनेस आइकॉन इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं।
आज कई लोग पानी का चुनाव करते समय सिर्फ TDS या मिनरल वैल्यू को नहीं देखते और अधिकांश समय सिर्फ RO पानी पीते हैं, जिससे जरूरी मिनरल्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लंबे समय में इसका असर हड्डियों, मसल्स और एनर्जी पर पड़ता है। यही कारण है कि अब पानी सिर्फ “साफ” होना ही पर्याप्त नहीं रहा; सही तरह से शुद्ध और बैलेंस्ड पानी पीना जरूरी हो गया है।
Virat Kohli की ₹4000 की बोतल हो या Shubman Gill का ₹3 लाख का प्यूरीफायर, यह सिर्फ लग्ज़री नहीं बल्कि हेल्थ-फोकस्ड माइंडसेट को दिखाता है। जरूरी नहीं कि हर कोई इतना महंगा पानी खरीदे, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि आप जो पानी पी रहे हैं, वही आपकी सेहत की नींव रखता है।
