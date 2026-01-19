99% लोग गलत पानी पी रहे हैं! Virat Kohli की ₹4000 बोतल से Shubman Gill के ₹3 लाख प्यूरीफायर तक बढ़ता पानी का क्रेज

हाल ही में टीम इंडिया के कप्तान Shubman Gill ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में खेले गए ODI मैच के दौरान अपने होटल रूम में करीब ₹3 लाख का पर्सनल वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम लगवाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Gill किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यह हाई-एंड प्यूरीफायर पानी से भारी धातुएं और बैक्टीरिया पूरी तरह हटाता है, मिनरल बैलेंस को बनाए रखता है और हर जगह एक जैसी पानी की क्वालिटी देता है। एथलीट्स के लिए पानी सिर्फ हाइड्रेशन का जरिया नहीं, बल्कि रिकवरी, एनर्जी और इम्युनिटी का आधार होता है। इसलिए Gill का यह कदम आज के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कल्चर में पानी की अहमियत को साफ दिखाता है।