19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

99% लोग गलत पानी पी रहे हैं! Virat Kohli की ₹4000 बोतल से Shubman Gill के ₹3 लाख प्यूरीफायर तक बढ़ता पानी का क्रेज

Virat Kohli, Shubman Gill Premium Water: आजकल सिर्फ फिटनेस या परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि पानी की क्वालिटी पर भी स्टार्स का खास ध्यान है। विराट कोहली जैसी फिटनेस icons से लेकर शुभमन गिल जैसे युवा क्रिकेटर्स तक, महंगे वॉटर बॉटल और प्रीमियम प्यूरीफायर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 19, 2026

expensive water for cricketers, premium water system,

Virat Kohli and Shubman Gill expensive water trend|फोटो सोर्स- Patrika.com

Virat Kohli, Shubman Gill Premium Water: आज के समय में सिर्फ फिटनेस या जिम ही नहीं, बल्कि पानी की क्वालिटी पर भी क्रिकेटर्स और सेलेब्रिटीज का खास ध्यान है। विराट कोहली जैसी फिटनेस आइकॉन से लेकर शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी तक, महंगे वॉटर बॉटल और प्रीमियम प्यूरीफायर का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि सही हाइड्रेशन, एनर्जी और परफॉर्मेंस सीधे पानी की क्वालिटी से जुड़ी है। लेकिन क्या महंगा पानी ही जरूरी है, या सही तरीके से पानी चुनना और पीना ही असली गेम-चेंजर है?

Shubman Gill का ₹3 लाख का प्यूरीफायर क्यों?

हाल ही में टीम इंडिया के कप्तान Shubman Gill ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में खेले गए ODI मैच के दौरान अपने होटल रूम में करीब ₹3 लाख का पर्सनल वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम लगवाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Gill किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यह हाई-एंड प्यूरीफायर पानी से भारी धातुएं और बैक्टीरिया पूरी तरह हटाता है, मिनरल बैलेंस को बनाए रखता है और हर जगह एक जैसी पानी की क्वालिटी देता है। एथलीट्स के लिए पानी सिर्फ हाइड्रेशन का जरिया नहीं, बल्कि रिकवरी, एनर्जी और इम्युनिटी का आधार होता है। इसलिए Gill का यह कदम आज के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कल्चर में पानी की अहमियत को साफ दिखाता है।

Virat Kohli कौन-सा पानी पीते हैं?

सोशल मीडिया पर अक्सर यह चर्चा रहती है कि Virat Kohli “ब्लैक वाटर” पीते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। Kohli Evian Natural Spring Water पीते हैं, जो फ्रांस के Evian-les-Bains क्षेत्र से आता है। इस पानी की खासियत इसकी नेचुरल ग्लेशियल फिल्ट्रेशन, संतुलित मिनरल कंटेंट और बिना किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस के शुद्धता है। Kohli की लाइफस्टाइल हमेशा simplicity और consistency पर केंद्रित रही है, और यही उनकी पानी की पसंद में भी झलकता है।

₹4000 प्रति लीटर पानी की कीमत क्यों?

भारत में Evian पानी की कीमत ₹3000 से ₹4000 प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। यह सुनकर आम लोग हैरान जरूर होते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण स्पष्ट हैं इंटरनेशनल इम्पोर्ट और टैक्स, प्रीमियम पैकेजिंग, सस्टेनेबल सोर्सिंग और ग्लोबल ब्रांड वैल्यू। दुनियाभर के एथलीट्स और सेलेब्रिटीज इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि Evian consistency और purity की गारंटी देता है, और यही वजह है कि Virat Kohli जैसी फिटनेस आइकॉन इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं।

क्या 99% लोग सच में गलत पानी पी रहे हैं?

आज कई लोग पानी का चुनाव करते समय सिर्फ TDS या मिनरल वैल्यू को नहीं देखते और अधिकांश समय सिर्फ RO पानी पीते हैं, जिससे जरूरी मिनरल्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लंबे समय में इसका असर हड्डियों, मसल्स और एनर्जी पर पड़ता है। यही कारण है कि अब पानी सिर्फ “साफ” होना ही पर्याप्त नहीं रहा; सही तरह से शुद्ध और बैलेंस्ड पानी पीना जरूरी हो गया है।

Celebrity Premium Water: पानी अब स्टेटस नहीं, अवेयरनेस है

Virat Kohli की ₹4000 की बोतल हो या Shubman Gill का ₹3 लाख का प्यूरीफायर, यह सिर्फ लग्ज़री नहीं बल्कि हेल्थ-फोकस्ड माइंडसेट को दिखाता है। जरूरी नहीं कि हर कोई इतना महंगा पानी खरीदे, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि आप जो पानी पी रहे हैं, वही आपकी सेहत की नींव रखता है।

ये भी पढ़ें

न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ने रोहित शर्मा की ‘भूख’ पर दागे सवाल तो बचाव में उतरे शुभमन गिल ने करा दी बोलती बंद!
क्रिकेट
Shubman Gill on Rohit Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Jan 2026 12:20 pm

Published on:

19 Jan 2026 12:14 pm

Hindi News / Lifestyle News / 99% लोग गलत पानी पी रहे हैं! Virat Kohli की ₹4000 बोतल से Shubman Gill के ₹3 लाख प्यूरीफायर तक बढ़ता पानी का क्रेज

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

रूखे और बेजान बालों के लिए वरदान है घी, बस लगाने के तरीके में न करें ये बड़ी गलतियां

benefits of desi ghee for hair, ghee for hair benefits, Home remedy for frizzy hair, How to use ghee for hair benefits
लाइफस्टाइल

30 के बाद भी फिट रहना है? विराट कोहली की डाइट से सीखें 8 हेल्दी मंत्र

Learn 8 habits from Virat Kohli diet, How to get new energy after 30, Benefits of a plant-based diet,
लाइफस्टाइल

History of French Fries: दुनिया का फेवरेट फ्रेंच फ्राइज फ्रांस का नहीं, कहीं और हुई थी शुरुआत? जानकर चौंक जाएंगे

French Fries surprising facts, French Fries story in Hindi, French Fries France or Belgium truth,
लाइफस्टाइल

Ajwain for Skin: सिर्फ पेट नहीं, खूबसूरती का भी दोस्त है अजवाइन, जानें त्वचा और बालों पर इसके फायदे

Ajwain for clear skin, Ajwain for healthy hair, Ajwain beauty benefits,
लाइफस्टाइल

Protect Skin from Pollution: शहर की हवा बन रही दुश्मन? स्किन को पॉल्यूशन से बचाने के सिंपल तरीके

Anti-pollution skincare tips, Pollution causes skin problems,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.