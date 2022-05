World AIDS Vaccine Day 2022: सिरदर्द- थकान और खांसी एचआईवी के भी लक्षण, जानिए इस खतरनाक बीमारी के संकेत और बचाव

AIDS- HIV Diffrence: वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे"हर साल 18 मई को लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है। एचआईवी को अगर गंभीरता से न लिया जाए तो ये एड्स में बदल जाता है। एचआईवी जानलेवा नहीं होता है, जबतक ये एड्स में तब्दील नहीं होता।

Published: May 18, 2022 11:15:31 am

एचआईवी के वैक्सीन या टीके के प्रति जागरूकता के अभाव में लोग तेजी से एचआईवी/एड्स के शिकार हो रहे हैं। एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे पर चलिए आपको बताएं कि एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है और इसके लक्षण और बचाव क्या हैं।

