Alberta Canada Dinosaur Graveyard: 72 मिलियन साल पुराने डाइनासोर्स यहां देखिए, एडवेंचर के लिए नया ठिकाना

Alberta Canada Dinosaur Graveyard: करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले डाइनासोर्स के बारे में सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये केवल एक कहानी हो न कि सच। ऐसे में अगर आप इन प्रीहिस्टोरिक क्रीचर्स की रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो Canada का ये खास म्यूजियम आपको 72 मिलियन साल पुराने डाइनासोर्स के युग में ले जा सकता है। ये जगह न सिर्फ साइंस लवर्स के लिए बल्कि फैमिली ट्रिप और एडवेंचर के लिए भी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आइए जानते हैं इस अमेजिंग लोकेशन की खासियत के बारे में।