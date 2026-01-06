6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Alberta Canada Dinosaur Graveyard: 72 मिलियन साल पुराने डाइनासोर्स यहां देखिए, एडवेंचर के लिए नया ठिकाना

Alberta Canada Dinosaur Graveyard: ये म्यूजियम फैमिली ट्रिप्स, स्टूडेंट ग्रुप्स और एडवेंचर लवर्स के लिए बन सकती है परफेक्ट डेस्टिनेशन। अगर आप प्रीहिस्टोरिक एरा को न सिर्फ देखना चाहते हैं बल्कि एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं तो ये लेख आपके लिए ही है। आइए जानें क्यों ये म्यूजियम आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए।

भारत

Priyanka

Jan 06, 2026

अल्बर्टा कनाडा डायनासोर | फोटो स्रोत: एआई जेमिनी

Alberta Canada Dinosaur Graveyard: करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले डाइनासोर्स के बारे में सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये केवल एक कहानी हो न कि सच। ऐसे में अगर आप इन प्रीहिस्टोरिक क्रीचर्स की रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो Canada का ये खास म्यूजियम आपको 72 मिलियन साल पुराने डाइनासोर्स के युग में ले जा सकता है। ये जगह न सिर्फ साइंस लवर्स के लिए बल्कि फैमिली ट्रिप और एडवेंचर के लिए भी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आइए जानते हैं इस अमेजिंग लोकेशन की खासियत के बारे में।

कहां है ये स्पेशल डाइनासोर की साइट?

उत्तरी अल्बर्टा (Northern Alberta) के वेम्बली (Wembley) रीजन के पास पाइपस्टोन क्रीक (Pipestone Creek) एरिया में स्थित ये बोन बेड साइट वापिति संरचना ( Wapiti Formation) का पार्ट है। 1974 में लोकल साइंस टीचर अल लकुस्ता (Al Lakusta) ने क्रीक के किनारों पर फॉसिल्स से भरी एक लेज डिस्कवर की थी। इस डिस्कवरी के बाद 1980s में रॉयल टायरेल संग्रहालय (Royal Tyrrell Museum) ने एक्सकवेशन स्टार्ट किया। आज फिलिप जे. करी डायनासोर संग्रहालय (Philip J. Currie Dinosaur Museum) इस हिस्टोरिकल साइट पर कंटिन्यूअस रिसर्च और पब्लिक प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है।

क्या है इस साइट की यूनीक बात?

इस लोकेशन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि यहां सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज पचिरिनोसॉरस लकुस्टाई (Pachyrhinosaurus lakustai) के फॉसिल्स मिले हैं, जिसे बॉस-नाक वाली छिपकली (boss-nosed lizard) कहा जाता है। फिलिप जे. करी डायनासोर म्यूजियम (Philip J. Currie Dinosaur Museum) की क्यूरेटर प्रोफेसर एमिली बामफोर्थ (Prof Emily Bamforth) बताती हैं, कि "यहां करीब 10,000 इंडिविजुअल डाइनासोर्स के रिमेंस प्रिजर्व्ड हैं। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे डेंस बोन बेड साइट्स में से एक है… पर स्क्वायर मीटर में 100-300 बोन्स फाउंड होती हैं और ये साइट करीब एक स्क्वायर किलोमीटर तक फैली है।"

कैसा था पचिरिनोसॉरस (Pachyrhinosaurus) डाइनासोर?

ये सेराटोप्सियन फैमिली का मेंबर और Triceratops का रिलेटिव था। इसकी लेंथ 6-8 मीटर और वेट 2-4 टन तक होता था। इसकी नाक पर हॉर्न की जगह एक मोटा, फ्लैट बोनी बॉस होता था। यहां मिले फॉसिल्स में बेबीज से लेकर अडल्ट्स तक सभी एज ग्रुप्स शामिल हैं, जो प्रूव करता है कि वे मेगाहर्ड्स (megaherds) में रहते थे।

विजिटर्स के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस

  • आप रियल फॉसिल्स को पास से देख सकते हैं।
  • आप खुद भी एक्सकवेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
  • पाइपस्टोन क्रीक (Pipestone Creek) साइट पर फॉसिल ट्रेल्स एक्सप्लोर करने को मिलेगा।
  • हैंड्स-ऑन पेलियॉन्टोलॉजी वर्कशॉप्स होगा, जिससे बच्चों और अडल्ट्स दोनों के लिए इंटरएक्टिव प्रोग्राम्स बन सकता है।

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

06 Jan 2026 12:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / Alberta Canada Dinosaur Graveyard: 72 मिलियन साल पुराने डाइनासोर्स यहां देखिए, एडवेंचर के लिए नया ठिकाना

