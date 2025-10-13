Alcohol Safe Limit : कैसे एक बूंद शराब भी हो सकती है जानलेवा, WHO की रिपोर्ट पढ़कर रह जाएंगे हैरान

Alcohol Side Effects on Health: शराब पीने का चलन आज के समय में तेजी से बढ़ता जा रहा है। शादी, पार्टी या त्योहार हर मौके पर लोग शराब का सेवन करने लगे हैं। कई लोग इसे एंजॉयमेंट या स्टेटस सिंबल मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि शराब शरीर के लिए जहर के समान है। इसमें मौजूद अल्कोहल शरीर के हर ऑर्गन पर धीरे-धीरे बुरा असर डालता है। कुछ लोगों को इसकी लत इतनी लग जाती है कि वे रोजाना इसका सेवन करने लगते हैं। आम धारणा है कि कम मात्रा में शराब पीना नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया है।