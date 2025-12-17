भारतीय स्वाद को मिली वैश्विक पहचान, दुनिया की बेस्ट मिठाइयों में कुल्फी और फिरनी शामिल

बच्ची को कुल्फी खिलाती हुई एक महिला - ( प्रतीकात्मक तस्वीर - ANI)
Kulfi and Phirni rank among the World's 100 Best Desserts: खाने-पीने की मशहूर वेबसाइट टेस्टएटलस ने दुनिया के 100 बेस्ट डेजर्ट्स की सालाना लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की दो पारंपरिक मिठाइयों कुल्फी और फिरनी को जगह मिली है। यह लिस्ट 97 हजार से ज्यादा वैध रेटिंग्स पर आधारित है। लिस्ट में टॉप पर तुर्की की अंताक्या कुनेफेसी है। इसके बाद इंग्लैंड की क्लॉटेड क्रीम आइसक्रीम और इटली के जेलाटो जैसे नाम हैं।
मुगल दरबार से निकली यह ठंडी और क्रीमी मिठाई भारत की पसंदीदा आइसक्रीम रही है। अकबर के समय की किताब 'आईने-अकबरी' में इसका जिक्र मिलता है। धीमी आंच पर दूध को गाढ़ा करके बनाई जाने वाली कुल्फी में पिस्ता और मेवे डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है।
60वें स्थान पर फिरनी ने अपनी जगह बनाई है। दूध और चावल से बनी यह मिठाई इलायची, बादाम और केसर के स्वाद से भरपूर होती है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी जाने वाली ठंडी फिरनी को चांदी के वर्क और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया जाता है। इसे भी मुगल काल की देन माना जाता है।
