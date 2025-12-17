भारतीय स्वाद को मिली वैश्विक पहचान, दुनिया की बेस्ट मिठाइयों में कुल्फी और फिरनी शामिल

Kulfi and Phirni rank among the World's 100 Best Desserts: खाने-पीने की मशहूर वेबसाइट टेस्टएटलस ने दुनिया के 100 बेस्ट डेजर्ट्स की सालाना लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की दो पारंपरिक मिठाइयों कुल्फी और फिरनी को जगह मिली है। यह लिस्ट 97 हजार से ज्यादा वैध रेटिंग्स पर आधारित है। लिस्ट में टॉप पर तुर्की की अंताक्या कुनेफेसी है। इसके बाद इंग्लैंड की क्लॉटेड क्रीम आइसक्रीम और इटली के जेलाटो जैसे नाम हैं।