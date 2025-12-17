17 दिसंबर 2025,

बुधवार

लाइफस्टाइल

भारतीय स्वाद को मिली वैश्विक पहचान, दुनिया की बेस्ट मिठाइयों में कुल्फी और फिरनी शामिल

खाने-पीने की मशहूर वेबसाइट टेस्टएटलस ने दुनिया की 100 बेहतरीन मिठाइयों की सूची जारी की है, जिसमें भारत की पारंपरिक मिठाइयों कुल्फी और फिरनी ने जगह बनाई है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 17, 2025

kulfi

बच्ची को कुल्फी खिलाती हुई एक महिला - ( प्रतीकात्मक तस्वीर - ANI)

Kulfi and Phirni rank among the World's 100 Best Desserts: खाने-पीने की मशहूर वेबसाइट टेस्टएटलस ने दुनिया के 100 बेस्ट डेजर्ट्स की सालाना लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की दो पारंपरिक मिठाइयों कुल्फी और फिरनी को जगह मिली है। यह लिस्ट 97 हजार से ज्यादा वैध रेटिंग्स पर आधारित है। लिस्ट में टॉप पर तुर्की की अंताक्या कुनेफेसी है। इसके बाद इंग्लैंड की क्लॉटेड क्रीम आइसक्रीम और इटली के जेलाटो जैसे नाम हैं।

कुल्फी को मिला 49वां स्थान

मुगल दरबार से निकली यह ठंडी और क्रीमी मिठाई भारत की पसंदीदा आइसक्रीम रही है। अकबर के समय की किताब 'आईने-अकबरी' में इसका जिक्र मिलता है। धीमी आंच पर दूध को गाढ़ा करके बनाई जाने वाली कुल्फी में पिस्ता और मेवे डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है।

फिरनी भी नहीं रही पीछे

60वें स्थान पर फिरनी ने अपनी जगह बनाई है। दूध और चावल से बनी यह मिठाई इलायची, बादाम और केसर के स्वाद से भरपूर होती है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी जाने वाली ठंडी फिरनी को चांदी के वर्क और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया जाता है। इसे भी मुगल काल की देन माना जाता है।

Updated on:

17 Dec 2025 12:57 am

Published on:

17 Dec 2025 12:56 am

भारतीय स्वाद को मिली वैश्विक पहचान, दुनिया की बेस्ट मिठाइयों में कुल्फी और फिरनी शामिल

