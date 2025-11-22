Almonds in Winter: भिगोया हुआ या सूखा बादाम? सर्दियों में कौन-सा तरीका है सबसे फायदेमंद?

सुबह खाली पेट रातभर भिगोए हुए बादाम खाना सबसे अच्छा माना जाता है। ये एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं और दिन भर सक्रिय बनाए रखते हैं। सर्दी में अक्सर कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, ऐसे में भीगा बादाम फाइबर का अच्छा स्रोत बनकर राहत देता है।दिन में आप बादाम को लड्डू, हलवे या गर्म दूध के साथ भी शामिल कर सकते हैं। इन संयोजनों से शरीर को गर्माहट मिलती है और मेटाबोलिज्म भी बेहतर होता है।