Almonds in Winter: भिगोया हुआ या सूखा बादाम? सर्दियों में कौन-सा तरीका है सबसे फायदेमंद?

How to Eat Dry Fruits In Winter|फोटो सोर्स- Freepik
Almonds in Winter: सर्दियों में बादाम दिमाग, दिल और इम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन सुपरफूड माना जाता है। फिर भी कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि इन्हें भिगोकर खाया जाए या सूखा ताकि फायदा सबसे ज्यादा मिले। आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में बादाम खाने का सबसे असरदार तरीका कौन-सा है और इसके पीछे क्या वजह है।
बादाम विटामिन E, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण इसे सुपरफूड माना जाता है।लोगों में यह गलत धारणा है कि भीगे बादाम सर्दियों में शरीर को ठंडा करते हैं, जबकि भिगोने का उद्देश्य सिर्फ इन्हें आसानी से पचाने लायक बनाना है। सही समय पर खाए गए भीगे बादाम सर्दियों में भी शरीर को भरपूर ताकत देते हैं।
सुबह खाली पेट रातभर भिगोए हुए बादाम खाना सबसे अच्छा माना जाता है। ये एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं और दिन भर सक्रिय बनाए रखते हैं। सर्दी में अक्सर कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, ऐसे में भीगा बादाम फाइबर का अच्छा स्रोत बनकर राहत देता है।दिन में आप बादाम को लड्डू, हलवे या गर्म दूध के साथ भी शामिल कर सकते हैं। इन संयोजनों से शरीर को गर्माहट मिलती है और मेटाबोलिज्म भी बेहतर होता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
