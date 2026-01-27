एंटी-डायबिटिक गुणों से भरपूर Ashwagandha, PM Modi के जिक्र के बाद क्यों बढ़ी चर्चा, जानिए डाइट में शामिल करने का तरीका

एक प्रकाशित वैज्ञानिक समीक्षा के अनुसार, अश्वगंधा (Withania somnifera) में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इसमें एंटी-डायबिटिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-माइक्रोबियल और हृदय को सुरक्षित रखने वाले गुण मौजूद हैं। इसके अलावा यह तनाव कम करने, अच्छी नींद लाने और शरीर की अनुकूलन क्षमता बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। आयुर्वेद में इसका उपयोग करीब 3000 वर्षों से किया जा रहा है। पारंपरिक रूप से इसकी जड़ को टॉनिक, शक्ति वर्धक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुछ अध्ययनों में यह भी संकेत मिले हैं कि अश्वगंधा तनाव, चिंता, थायरॉइड असंतुलन और मांसपेशियों की मजबूती में मदद कर सकती है।