Bajra Good For Heart: हार्ट अटैक और ब्लॉकेज जैसी बीमारियों से बचना है, तो गेहूं छोड़ आज ही शुरू करें बाजरे का सेवन

Bajra Khaane Ke Fayde | (फोटो सोर्स- GeminiAI)
Bajra Good For Heart: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान के कारण हृदय रोग (Heart Diseases) एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। ऐसे में अपनी डाइट में छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणाम दे सकते हैं। वहीं मोटे अनाजों में गिना जाने वाला बाजरा न केवल टेस्ट में बेस्ट है, बल्कि यह आपके दिल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टिट्यूट के अनुसार बाजरे का रेगुलर सेवन धमनियों (arteries) को साफ रखने और दिल की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
बाजरा फाइबर का खजाना है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के लेवल को कम करने में मदद करता है। यह फाइबर आंतों में कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इससे धमनियों में जमाव नहीं होता, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।
हाई ब्लड प्रेशर दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाजरे में मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं (blood vessels) को आराम देता है और पोटैशियम शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखने और दिल की धड़कन को स्थिर रखने में मदद करता है।
बाजरा प्राकृतिक रूप से अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट में बहुत कम होता है। इसमें मौजूद अधिकांश फैट पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड होते हैं, जिन्हें 'गुड फैट' माना जाता है। वहीं इसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, इसलिए यह वजन घटाने और दिल को फिट रखने वाले लोगों के लिए सबसे सेफ चॉइस है।
शरीर में होने वाली अंदरूनी सूजन (Inflammation) और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिल की बीमारियों की जड़ हैं। बाजरे में मौजूद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और हार्ट की सेल्स को बेहतर बनाते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity power) को भी बढ़ाता है।
