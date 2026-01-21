Bajra Good For Heart: हार्ट अटैक और ब्लॉकेज जैसी बीमारियों से बचना है, तो गेहूं छोड़ आज ही शुरू करें बाजरे का सेवन

Bajra Good For Heart: ​आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान के कारण हृदय रोग (Heart Diseases) एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। ऐसे में अपनी डाइट में छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणाम दे सकते हैं। वहीं मोटे अनाजों में गिना जाने वाला बाजरा न केवल टेस्ट में बेस्ट है, बल्कि यह आपके दिल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टिट्यूट के अनुसार बाजरे का रेगुलर सेवन धमनियों (arteries) को साफ रखने और दिल की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।