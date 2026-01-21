21 जनवरी 2026,

Bajra Good For Heart: हार्ट अटैक और ब्लॉकेज जैसी बीमारियों से बचना है, तो गेहूं छोड़ आज ही शुरू करें बाजरे का सेवन

Bajra Good For Heart: क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा बाजरा दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है? जानिए कैसे बाजरा आपके कोलेस्ट्रॉल को कम रखते हुए आपकी हार्ट हेल्द को अच्छा रख सकता है।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 21, 2026

Bajra Khaane Ke Fayde | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Bajra Good For Heart: ​आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान के कारण हृदय रोग (Heart Diseases) एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। ऐसे में अपनी डाइट में छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणाम दे सकते हैं। वहीं मोटे अनाजों में गिना जाने वाला बाजरा न केवल टेस्ट में बेस्ट है, बल्कि यह आपके दिल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टिट्यूट के अनुसार बाजरे का रेगुलर सेवन धमनियों (arteries) को साफ रखने और दिल की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।

Bajre Khaane Ke Fayde: ​बाजरा कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कैसे करता है कम

​बाजरा फाइबर का खजाना है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के लेवल को कम करने में मदद करता है। यह फाइबर आंतों में कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इससे धमनियों में जमाव नहीं होता, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।

​ब्लड प्रेशर को रखता है संतुलित

​हाई ब्लड प्रेशर दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाजरे में मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं (blood vessels) को आराम देता है और पोटैशियम शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखने और दिल की धड़कन को स्थिर रखने में मदद करता है।

​लो सैचुरेटेड फैट और जीरो कोलेस्ट्रॉल

​बाजरा प्राकृतिक रूप से अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट में बहुत कम होता है। इसमें मौजूद अधिकांश फैट पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड होते हैं, जिन्हें 'गुड फैट' माना जाता है। वहीं इसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, इसलिए यह वजन घटाने और दिल को फिट रखने वाले लोगों के लिए सबसे सेफ चॉइस है।

​एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर सूजन को करता है कम

​शरीर में होने वाली अंदरूनी सूजन (Inflammation) और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिल की बीमारियों की जड़ हैं। बाजरे में मौजूद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और हार्ट की सेल्स को बेहतर बनाते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity power) को भी बढ़ाता है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

21 Jan 2026 02:42 pm

Hindi News / Lifestyle News / Bajra Good For Heart: हार्ट अटैक और ब्लॉकेज जैसी बीमारियों से बचना है, तो गेहूं छोड़ आज ही शुरू करें बाजरे का सेवन

