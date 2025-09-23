Kuttu Atta News: नवरात्रि में सावधान! दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से 200 लोग बीमार, डॉक्टर ने बताया कैसे करें सही पहचान

डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं। हमेशा सील पैक और ब्रांडेड आटा ही खरीदें। पैकेट की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। खुला आटा खरीदने से बचें। एक बार में ज्यादा आटा न खरीदें, कम मात्रा में ताजा आटा लेना बेहतर है। नवरात्रि में उपवास के दौरान कुट्टू का आटा बड़ी संख्या में खाया जाता है, ऐसे में लोगों को जागरूक रहना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से मिलावटी और खराब आटे से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है।