Maa Brahmacharini Katha: नवरात्रि की दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी, तपस्या की प्रतिमूर्ति की दिव्य गाथा

Maa Brahmacharini Katha ,Shardiya Navratri In Hindi: नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित होता है। मां का यह रूप अत्यंत शांत, सौम्य और तपस्या की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से ब्रह्मचारिणी की आराधना करने और उनकी कथा सुनने से साधक को संयम, वैराग्य, तप और त्याग का वरदान मिलता है। साथ ही, जीवन में सुख, शांति और सिद्धि की प्राप्ति भी होती है।आइए, जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की दिव्य गाथा, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग और उनकी आराधना से मिलने वाले असीम लाभ।