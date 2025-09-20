Navratri Wishes 2025: “हे मां दुर्गा, बनाएं रखें कृपा”, मां के भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ऐसे दें शुभकामनाएं

Shardiya Navratri Ki Shubhkamnaye In Hindi: शारदीय नवरात्रि का पर्व शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। यह वो समय है जब मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और मां दुर्गा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे पावन अवसर पर आप भी अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को मां दुर्गा की कृपा से भरपूर हार्दिक शुभकामनाएं भेज सकते हैं। यहां हम आपके लिए लाए हैं कुछ सुंदर और भावनात्मक शुभकामना संदेश, जो आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में अपनों को भेज सकते हैं।
मां के नौ रूपों का करें हम ध्यान,
हर दिन हो एक नई शुरुआत,
एक नया अरमान।
शुभ नवरात्रि!
घटस्थापना से कन्या पूजन तक,
मां की भक्ति से जीवन रोशन तक।
यह पर्व लाए आपके जीवन में
शक्ति, भक्ति और मुक्ति का संगम।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
नवरात्रि के इन नौ पावन दिनों में,
मां शक्ति आपके जीवन में
ऊर्जा और उत्साह भरें।
जय माता दी! शुभ नवरात्रि!
भक्ति में शक्ति है, शक्ति में शक्ति है,
मां के चरणों में ही सच्ची भक्ति है।
मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं,
नवरात्रि पर्व को प्रेम से मनाएं।
शुभ नवरात्रि!
हर दिन मां का आशीर्वाद बना रहे,
हर पल जीवन में नया प्रकाश रहे।
नवरात्रि आपके जीवन में
खुशियां और सफलता लेकर आए।
शुभ नवरात्रि की हार्दिक बधाई!
मां जगदंबा आपके घर में
प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास करें।
आपका जीवन हो मां के आशीर्वाद से प्रकाशित।
नवरात्रि की पावन मंगलकामनाएं!
लक्ष्मी का हाथ हो
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!
नवरात्रि की शुभकामनाएं !
लाल रंग से सजा मां का दरवार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,
अपने पावन कदमों से मां आए आपके द्वार,
शुभ हो आपको नवरात्रि का त्योहार !
ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
नवरात्र की शुभकामनाएं !
चांद की चांदनी, बसंत की बहार
फूलो की खुशबु, अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको,
नवरात्रि का त्यौहार !
मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
खुशियां महके आपके घर-आंगन,
हैप्पी नवरात्रि !
मां दुर्गा की कृपा बनी रहे हर दिन,
हर तरफ खुशियों से भरे हो जीवन।
शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
नवरात्रि का पर्व है माता के आगमन का,
बुराई पर अच्छाई की विजय का।
मां की आराधना से भर जाए जीवन खुशियों से।
शुभ शारदीय नवरात्रि!
मां अम्बे का आशीर्वाद मिले आपको,
हर कार्य में सफलता मिले आपको।
यही है हमारी शुभकामना,
शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई!
मां दुर्गा की नौ शक्तियां करें आपका कल्याण,
हर दिन हो मंगलमय, जीवन में आए नया ज्ञान।
शुभ नवरात्रि!
ज्योति जलाओ, आरती करो,
मां के भजन गाओ, ध्यान धरो।
इन नौ रातों में खुद को मां के चरणों में समर्पित करो।
शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!