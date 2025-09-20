Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Navratri Wishes 2025: “हे मां दुर्गा, बनाएं रखें कृपा”, मां के भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ऐसे दें शुभकामनाएं

Navratri Wishes 2025 &amp; Quotes: मां दुर्गा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे पावन अवसर पर आप भी अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को मां दुर्गा की कृपा से भरपूर हार्दिक शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 20, 2025

Shardiya Navratri 2025 Wishes, Navratri Wishes in Hindi, Navratri WhatsApp Status 2025,
Shardiya Navratri ki shubhkamnaye in Hindi|फोटो सोर्स – Patrika.com

Shardiya Navratri Ki Shubhkamnaye In Hindi: शारदीय नवरात्रि का पर्व शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। यह वो समय है जब मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना पूरे श्रद्धा भाव से की जाती है। भक्त उपवास रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और मां दुर्गा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे पावन अवसर पर आप भी अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को मां दुर्गा की कृपा से भरपूर हार्दिक शुभकामनाएं भेज सकते हैं। यहां हम आपके लिए लाए हैं कुछ सुंदर और भावनात्मक शुभकामना संदेश, जो आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में अपनों को भेज सकते हैं।

नवरात्रि शुभकामना संदेश ( Shardiya Navratri Wishes)

Happy Shardiya Navratri Hindi Wishes|फोटो सोर्स – Freepik

ये भी पढ़ें

Shardiya Navratra Day 1, Mata Shailputri Katha: नवरात्रि के पहले दिन की आराध्य देवी शैलपुत्री की कथा और महिमा
धर्म
maa shailputri story, maa shailputri story in hindi, navratri day 1, shailputri story, shailputri maa story,

मां के नौ रूपों का करें हम ध्यान,
हर दिन हो एक नई शुरुआत,
एक नया अरमान।
शुभ नवरात्रि!

घटस्थापना से कन्या पूजन तक,
मां की भक्ति से जीवन रोशन तक।
यह पर्व लाए आपके जीवन में
शक्ति, भक्ति और मुक्ति का संगम।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

नवरात्रि के इन नौ पावन दिनों में,
मां शक्ति आपके जीवन में
ऊर्जा और उत्साह भरें।
जय माता दी! शुभ नवरात्रि!

भक्ति में शक्ति है, शक्ति में शक्ति है,
मां के चरणों में ही सच्ची भक्ति है।
मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं,
नवरात्रि पर्व को प्रेम से मनाएं।
शुभ नवरात्रि!

हर दिन मां का आशीर्वाद बना रहे,
हर पल जीवन में नया प्रकाश रहे।
नवरात्रि आपके जीवन में
खुशियां और सफलता लेकर आए।
शुभ नवरात्रि की हार्दिक बधाई!

मां जगदंबा आपके घर में
प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास करें।
आपका जीवन हो मां के आशीर्वाद से प्रकाशित।
नवरात्रि की पावन मंगलकामनाएं!

नवरात्रि कोट्स (Navratri Quotes in Hindi)

Shardiya Navratri 2025 Greetings|फोटो सोर्स – Freepik


लक्ष्मी का हाथ हो
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!
नवरात्रि की शुभकामनाएं !

लाल रंग से सजा मां का दरवार,
हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,
अपने पावन कदमों से मां आए आपके द्वार,
शुभ हो आपको नवरात्रि का त्योहार !

ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
नवरात्र की शुभकामनाएं !

चांद की चांदनी, बसंत की बहार
फूलो की खुशबु, अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको,
नवरात्रि का त्यौहार !

मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
खुशियां महके आपके घर-आंगन,
हैप्पी नवरात्रि !

नवरात्रि मैसेज (Navratri Message in Hindi)

Navratri 2025 WhatsApp Status|फोटो सोर्स – Freepik

मां दुर्गा की कृपा बनी रहे हर दिन,
हर तरफ खुशियों से भरे हो जीवन।
शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

नवरात्रि का पर्व है माता के आगमन का,
बुराई पर अच्छाई की विजय का।
मां की आराधना से भर जाए जीवन खुशियों से।
शुभ शारदीय नवरात्रि!

मां अम्बे का आशीर्वाद मिले आपको,
हर कार्य में सफलता मिले आपको।
यही है हमारी शुभकामना,
शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई!

मां दुर्गा की नौ शक्तियां करें आपका कल्याण,
हर दिन हो मंगलमय, जीवन में आए नया ज्ञान।
शुभ नवरात्रि!

ज्योति जलाओ, आरती करो,
मां के भजन गाओ, ध्यान धरो।
इन नौ रातों में खुद को मां के चरणों में समर्पित करो।
शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

ये भी पढ़ें

Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा के पूजन और मंत्र जाप करते समय इन खास बातों का रखें ध्यान
धर्म और अध्यात्म
Mantra Jaap Niyam, Mantra Jaap Benefits, When Do Mantra Jaap, Mantra Jaap Best Timing, मंत्र जाप नियम

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

religion

Published on:

20 Sept 2025 04:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / Navratri Wishes 2025: “हे मां दुर्गा, बनाएं रखें कृपा”, मां के भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ऐसे दें शुभकामनाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.