Navratri Puja Samagri List: नवरात्रि में घटस्थापना ऐसे करें, अभी नोट कर लें पूजा की सही विधि और सामग्री

नवरात्रि की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और साफ वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और रोली या चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब कलश को शुद्ध जल से भरें और उसमें हल्दी, रोली, अक्षत और एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखें और ऊपर नारियल स्थापित करें। एक पात्र में शुद्ध मिट्टी डालकर उसमें जौ बोएं और उसी पर कलश स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर मां दुर्गा का आह्वान करें और नवदुर्गा की विधिवत पूजा करें। प्रतिदिन भक्ति भाव से मां की आरती करें और प्रसाद वितरित करें।