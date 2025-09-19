Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा के पूजन और मंत्र जाप करते समय इन खास बातों का रखें ध्यान

Shardiya Navratri 2025: हर साल शारदीय नवरात्रि का आगमन भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मां दुर्गा के नौ रूपों की भक्ति में डूबे श्रद्धालु पूरे मनोयोग से व्रत, पूजा और साधना करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व शक्ति उपासना का सबसे बड़ा अवसर है, जिसमें भक्त मां से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं।
नवरात्रि में व्रत और उपवास को अत्यंत पवित्र माना गया है। उपवास न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी लाभकारी होता है, क्योंकि इससे शरीर की शुद्धि होती है। इस दौरान मांसाहार, मद्यपान और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की परंपरा है। माना जाता है कि संयम और साधना से किया गया व्रत मन को अनुशासित करता है और भक्ति को गहरा बनाता है।
नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। परंतु मंत्र जप का सही समय और तरीका जानना भी उतना ही जरूरी है।
स्वस्थै: स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्यदु:खभयहारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता॥
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।