Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा के पूजन और मंत्र जाप करते समय इन खास बातों का रखें ध्यान

Shardiya Navratri 2025: हर साल शारदीय नवरात्रि का आगमन भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मां दुर्गा के नौ रूपों की भक्ति में डूबे श्रद्धालु पूरे मनोयोग से व्रत, पूजा और साधना करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व शक्ति उपासना का सबसे बड़ा अवसर है, जिसमें भक्त मां से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं।