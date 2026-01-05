पिशाच योग क्यों माना जाता है सबसे खतरनाक, इन ग्रहों के कारण बनता है ये योग

इस योग से ग्रस्त व्यक्ति को जीवन में बार-बार अज्ञात बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके कारण समझ में नहीं आते। ऐसे लोगों में नशे की प्रवृत्ति, रूखा स्वभाव, कर्कश वाणी और अकेलापन देखा जाता है। मानसिक स्तर पर डर, घबराहट, अजीब कल्पनाएं और रहस्यमय रोग हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसे परेशान कर रही है। शनि–राहु योग वाले लोग अक्सर तंत्र-मंत्र, ऑकल्ट और रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं।