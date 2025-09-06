Best Sleep Position For Heart: दाएं या बाएं, किस तरफ सोना दिल के लिए अच्छा, लोगों की छोड़िए शोध की सुनिए

जब लोग सोते समय बाईं करवट लेटे थे, तो हृदय पर ग्रैविटी के प्रभाव के कारण, हृदय की स्थिति बदल गई। उदाहरण के लिए, मुड़ने और घूमने से फ्रंट तल और हॉरिजॉनटल तल के वेक्टरकार्डियोग्राम में बदलाव हुआ। इस बदलाव से ईसीजी में भी परिवर्तन हुआ। दाईं करवट लेटने पर, हृदय मीडियास्टिनम पर टिका हुआ था, जिससे स्वतंत्रता की मात्रा कम हो गई, और ईसीजी वेव में कोई बदलाव नहीं हुआ