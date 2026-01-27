Bhajan Clubbing: भक्ति का नया स्वैग, क्या है ‘भजन क्लबिंग’ जिसकी PM मोदी ने की तारीफ, जयपुर में इस दिन मचेगी धूम

Bhajan Clubbing: आज का युवा यानी Gen Z सिर्फ रॉक कॉन्सर्ट और EDM (Electronic Dance Music) का दीवाना नहीं है, बल्कि वह अपनी जड़ों की ओर भी लौट रहा है, लेकिन एक नए फ्लेवर और अंदाज में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में युवाओं के एक नए क्रेज 'भजन क्लबिंग' की जमकर तारीफ की है। अब दिल्ली-मुंबई के बाद यह लहर गुलाबी नगरी भी पहुंच चुकी है, जहां 1 फरवरी को जयपुर में यह इवेंट आयोजित होने जा रहा है। यहां भक्ति और मॉडर्न वाइब का ऐसा संगम दिखेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।