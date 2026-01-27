27 जनवरी 2026,

मंगलवार

लाइफस्टाइल

Bhajan Clubbing: भक्ति का नया स्वैग, क्या है 'भजन क्लबिंग' जिसकी PM मोदी ने की तारीफ, जयपुर में इस दिन मचेगी धूम

Bhajan Clubbing: PM मोदी ने Gen Z के नए ट्रेंड 'भजन क्लबिंग' की तारीफ की है। जानिए क्या है यह भक्ति और मॉडर्न वाइब का संगम और जयपुर में कब होने जा रहा है यह धमाकेदार इवेंट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 27, 2026

bhajan clubbing in jaipur, Bhajan Clubbing, bhajan clubbing near me

Bhajan Clubbing Event In Jaipur | (फोटो सोर्स- patrika.com)

Bhajan Clubbing: आज का युवा यानी Gen Z सिर्फ रॉक कॉन्सर्ट और EDM (Electronic Dance Music) का दीवाना नहीं है, बल्कि वह अपनी जड़ों की ओर भी लौट रहा है, लेकिन एक नए फ्लेवर और अंदाज में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में युवाओं के एक नए क्रेज 'भजन क्लबिंग' की जमकर तारीफ की है। अब दिल्ली-मुंबई के बाद यह लहर गुलाबी नगरी भी पहुंच चुकी है, जहां 1 फरवरी को जयपुर में यह इवेंट आयोजित होने जा रहा है। यहां भक्ति और मॉडर्न वाइब का ऐसा संगम दिखेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।

​क्या है 'भजन क्लबिंग'?

​जब ट्रेडिशनल भजनों को हाई-टेक लाइट्स, लाइव बैंड, डायनामिक साउंड और एक इमर्सिव माहौल में पेश किया जाता है, तो उसे 'भजन क्लबिंग' कहा जाता है। यह दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां क्लब जैसी एनर्जी और माहौल तो होता है, लेकिन यह पूरी तरह से अल्कोहल-फ्री और सात्विक होता है। यहां युवा नाचते हैं, झूमते हैं, लेकिन उनके जुबां पर डिस्को गानों के बजाय हरे कृष्णा या शिव तांडव के बोल होते हैं।

​PM मोदी ने क्यों की इसकी सराहना?

​प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेंड को एक आध्यात्मिक आंदोलन बताया है। उन्होंने कहा कि 'आज का युवा भक्ति की भावना को अपनी जीवनशैली से जोड़ रहा है।' पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि इन आयोजनों में भजनों की पवित्रता और गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जाता। यहां स्टेज भले ही किसी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट जैसा हो, लेकिन जो एनर्जी और श्रद्धा होती है, वह पूरी तरह से भारतीय संस्कारों से जुड़ी होती है।

​क्यों Gen Z को पसंद आ रहा है यह ट्रेंड?

आज की पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ना चाहती है, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जो उनके लाइफस्टाइल को सूट करे। 'भजन क्लबिंग' उन्हें मंदिर की शांति और रॉक कॉन्सर्ट की एनर्जी एक साथ देती है। यहां न शराब का शोर है, न नशे की जरूरत, बस नियॉन लाइट्स, लाइव म्यूजिक और हजारों युवाओं का एक साथ झूमना उन्हें एक जबरदस्त कम्युनिटी वाइब और मेंटल पीस देता है। यह ट्रेंड आध्यात्म को कूल और इंस्टाग्राम-फ्रेंडली बना सकता है।

​जयपुर में 1 फरवरी को मचेगी धूम

​राजस्थान की राजधानी जयपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जयपुर में 1 फरवरी को होने वाले इस शानदार 'भजन क्लबिंग' इवेंट के लिए युवाओं में भारी क्रेज है। अगर आप भी भक्ति और रॉक म्यूजिक के इस अनूठे संगम का अनुभव करना चाहते हैं, तो तुरंत Google पर वेबसाइट्स चेक करकर टिकट्स बुक कर सकते हैं।



