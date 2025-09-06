Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की Tanya Mittal का Ex-Boyfriend कौन है, तान्या को बोला ‘फर्जी’

Tanya Mittal Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो बिग-बॉस 19 ने शुरू होते ही तहलका मचा दिया है। घर के अंदर हर दिन कोई तीखी बहस होती रहती है। लेकिन, तान्या शो का हॉट टॉपिक बनी हुई हैं। तान्या मित्तल वैसे ही अपनी बातों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। वहीं, अब उनके पूर्व प्रेमी बलराज सिंह के बयानों के कारण वो और ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। उनके एक्स बॉयफ्रेंड का एक वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तान्या के बारे में कई खुलासे किए हैं।