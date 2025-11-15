Osama Shahab Net worth, Bihar Election 2025: बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा बने विधायक, पत्नी है MBBS, खुद कहां तक हैं पढ़े लिखे, देखिए कितनी है संपत्ति

Osama Shahab qualifications|फोटो सोर्स –Patrika.com
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई बाहुबली नेताओं ने जीत हासिल की, और इन्हीं में शामिल हैं दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, जिन्होंने पहली बार मैदान में उतरकर विधानसभा तक का सफर तय किया। उनकी जीत के बाद जनता की दिलचस्पी अब उनकी निजी जिंदगी की ओर मुड़ गई है। उनकी पत्नी MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन खुद ओसामा की शिक्षा और उनकी कुल संपत्ति कितनी है यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। आगे जानिए उनकी पढ़ाई से लेकर संपत्ति तक से जुड़ी अहम जानकारी।
ओसामा शहाब सिवान के दिवंगत सांसद और चर्चित बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में बाहुबली और दबंग नेताओं ने तो जीत दर्ज की ही।
ओसामा शहाब की शुरुआती शिक्षा दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। 31 वर्षीय ओसामा फिलहाल राजनीति में एक्टिव हैं और विधायक चुने जाने के बाद सुर्खियों में आए हैं। वे विवाहित हैं और परिवार के साथ ही अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ा रहे हैं।
ओसामा को भले ही चुनाव लड़ने का अनुभव न हो, लेकिन पिता की मजबूत राजनीतिक विरासत उनके लिए बड़ा आधार है। वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों से जुड़ें, उनकी भाषा और तौर-तरीकों को अपनाएं और अपनी अलग पहचान बना सकें। चेहरा और व्यक्तित्व दोनों ही उन्हें अपने पिता की छवि का लाभ दिलाते हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक, रघुनाथपुर से नए विधायक बने ओसामा शहाब के पास 66 लाख 38 हजार 867 रुपये की चल संपत्ति है। उन्हें लग्ज़री लाइफस्टाइल का भी शौक है उनके पास 35 लाख रुपये की महिंद्रा कार और 1 लाख 25 हजार रुपये की रॉयल एनफील्ड बुलेट मौजूद है। इसके अलावा, ओसामा के नाम 1 करोड़ 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति भी दर्ज है।
ओसामा विधायक की पत्नी ने MBBS की डिग्री प्राप्त की है, ओसामा की पत्नी, जो दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की बहू हैं, के पास 15 लाख 85 हजार 944 रुपये की चल संपत्ति दर्ज है, जिसमें नकद राशि के साथ सोने-चांदी के गहने शामिल हैं। वहीं, उनके नाम पर 4 करोड़ 25 लाख रुपये की अचल संपत्ति भी है। कुल मिलाकर पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति 6 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य