Osama Shahab Net worth, Bihar Election 2025: बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा बने विधायक, पत्नी है MBBS, खुद कहां तक हैं पढ़े लिखे, देखिए कितनी है संपत्ति

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई बाहुबली नेताओं ने जीत हासिल की, और इन्हीं में शामिल हैं दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, जिन्होंने पहली बार मैदान में उतरकर विधानसभा तक का सफर तय किया। उनकी जीत के बाद जनता की दिलचस्पी अब उनकी निजी जिंदगी की ओर मुड़ गई है। उनकी पत्नी MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन खुद ओसामा की शिक्षा और उनकी कुल संपत्ति कितनी है यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। आगे जानिए उनकी पढ़ाई से लेकर संपत्ति तक से जुड़ी अहम जानकारी।