Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Osama Shahab Net worth, Bihar Election 2025: बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा बने विधायक, पत्नी है MBBS, खुद कहां तक हैं पढ़े लिखे, देखिए कितनी है संपत्ति

Bihar Election 2025: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब RJD के टिकट पर रघुनाथपुर से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। उनकी जीत के बाद लोग अब उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी अहम बातें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 15, 2025

Bihar politics 2025, Bahubali Shahabuddin son, Osama Shahab latest news,

Osama Shahab qualifications|फोटो सोर्स –Patrika.com

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई बाहुबली नेताओं ने जीत हासिल की, और इन्हीं में शामिल हैं दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, जिन्होंने पहली बार मैदान में उतरकर विधानसभा तक का सफर तय किया। उनकी जीत के बाद जनता की दिलचस्पी अब उनकी निजी जिंदगी की ओर मुड़ गई है। उनकी पत्नी MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन खुद ओसामा की शिक्षा और उनकी कुल संपत्ति कितनी है यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। आगे जानिए उनकी पढ़ाई से लेकर संपत्ति तक से जुड़ी अहम जानकारी।

कौन हैं ओसामा शहाब?

ओसामा शहाब सिवान के दिवंगत सांसद और चर्चित बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में बाहुबली और दबंग नेताओं ने तो जीत दर्ज की ही।

ओसामा शहाब ने कहां तक पढ़ाई की है?


ओसामा शहाब की शुरुआती शिक्षा दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। 31 वर्षीय ओसामा फिलहाल राजनीति में एक्टिव हैं और विधायक चुने जाने के बाद सुर्खियों में आए हैं। वे विवाहित हैं और परिवार के साथ ही अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ा रहे हैं।

राजनीति में नई शुरुआत

ओसामा को भले ही चुनाव लड़ने का अनुभव न हो, लेकिन पिता की मजबूत राजनीतिक विरासत उनके लिए बड़ा आधार है। वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों से जुड़ें, उनकी भाषा और तौर-तरीकों को अपनाएं और अपनी अलग पहचान बना सकें। चेहरा और व्यक्तित्व दोनों ही उन्हें अपने पिता की छवि का लाभ दिलाते हैं।

ओसामा की कुल संपत्ति

चुनाव आयोग के मुताबिक, रघुनाथपुर से नए विधायक बने ओसामा शहाब के पास 66 लाख 38 हजार 867 रुपये की चल संपत्ति है। उन्हें लग्ज़री लाइफस्टाइल का भी शौक है उनके पास 35 लाख रुपये की महिंद्रा कार और 1 लाख 25 हजार रुपये की रॉयल एनफील्ड बुलेट मौजूद है। इसके अलावा, ओसामा के नाम 1 करोड़ 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति भी दर्ज है।

बीवी के पास कितनी है संपत्ति


ओसामा विधायक की पत्नी ने MBBS की डिग्री प्राप्त की है, ओसामा की पत्नी, जो दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की बहू हैं, के पास 15 लाख 85 हजार 944 रुपये की चल संपत्ति दर्ज है, जिसमें नकद राशि के साथ सोने-चांदी के गहने शामिल हैं। वहीं, उनके नाम पर 4 करोड़ 25 लाख रुपये की अचल संपत्ति भी है। कुल मिलाकर पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति 6 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है।

ये भी पढ़ें

Maithili Thakur ने तोड़ा है इस युवा अमीर विधायक का रिकॉर्ड, करोड़ों की लग्जरी कार के हैं मालिक
लाइफस्टाइल
Maithili Thakur Youngest MLA Of India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Nov 2025 10:59 am

Hindi News / Lifestyle News / Osama Shahab Net worth, Bihar Election 2025: बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा बने विधायक, पत्नी है MBBS, खुद कहां तक हैं पढ़े लिखे, देखिए कितनी है संपत्ति

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Maithili Thakur ने तोड़ा है इस युवा अमीर विधायक का रिकॉर्ड, करोड़ों की लग्जरी कार के हैं मालिक

Maithili Thakur Youngest MLA Of India
लाइफस्टाइल

Yoga For Immunity Booster: मौसम बदला नहीं कि सर्दी-खांसी शुरू! आयुष मंत्रालय ने बताया कैसे योग से बढ़ाए इम्युनिटी

Yoga For Immunity Booster, yoga, yoga for healthy lifestyle, Yoga for immunity,
लाइफस्टाइल

Stress हटाओ, Mind को रीसेट करो, अंकिता लोखंडे की तरह आजमाएं Water Healing Therapy

Stress relief water therapy, How to reduce stress naturally, Mind reset therapy,
लाइफस्टाइल

Diabetes Eye Disease: डायबिटीज अंधा ना बना दे आपको! आंखों में दिखने वाले ये 8 संकेत ना करें नजरअंदाज

Diabetes Eye Disease, Diabetic Retinopathy Symptoms, Diabetes and Blindness,
स्वास्थ्य

Bihar Elections 2025 : BJP दफ्तर में सत्तू पराठा-जलेबी तो कहीं बन रहे लड्डू, देखिए बिहार चुनाव का लजीज मेनू

Bihar Election Results 2025 sweet menu, maner laddu, Jalebi Bihar Election Results 2025, Sattu Paratha,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.