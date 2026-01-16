Bridal Jewellery 2026: दुल्हन वही जो सबको भाए! एम्बेलिश्ड हाथफूल से लेकर ब्रेड ग्लैम तक, 2026 के सबसे हॉट ब्राइडल ट्रेंड्स

Trendy Bridal Jewellery 2026 | (फोटो सोर्स- ChatGPT)
Bridal Jewellery 2026: आज की Gen-Z दुल्हन सिर्फ खूबसूरत नहीं दिखना चाहती, वो चाहती है कि उसका लुक हर एंगल से wow लगे, हर फोटो इंस्टा-परफेक्ट हो और हर छोटी चीज उसकी पर्सनलिटी में नया लुक जोड़ दें। ट्रेडिशन उसकी जड़ है, लेकिन ट्रेंड उसका स्टेटमेंट। इसलिए लहंगे के साथ अब वही पुरानी ज्वैलरी और सिंपल मेकअप काफी नहीं, बल्कि चाहिए ब्लिंग, ड्रामा और थोड़ी सी फैशन वाली फीलिंग। इस वेडिंग सीजन, कुछ ऐसे ट्रेंड्स छाए हुए हैं जो हर ब्राइड को बना रहे हैं रॉयल भी और ट्रेंडी भी जो हर ब्राइड को देगी बिल्कुल 'ब्राइड ऑफ द मोमेंट' वाली फील।
मिनिमल मेहंदी के साथ एक खूबसूरती से सजा हुआ हाथफूल दुल्हन के हाथों को रॉयल लुक दे सकता है। मोती, कुंदन और क्रिस्टल से बने डिजाइन्स हाथों में फेयरीटेल जैसा फील देते हैं। ये ऐसे ज्वेलरी हैं, जो सिंपल लगने के साथ सुपर नोटिसेबल लुक भी दे सकती है।
पर्ल, ग्लिटर या फूलों से सजी ये ट्रेंडी हेयरस्टाइल्स आपके लुक को और भी ज्यादा ग्रेसफुल बना सकती है। जब ट्रेडिशनल चोटी में थोड़ा बोहो-ग्लैम जुड़ता है, तो लुक बहुत ही एलिगेंट और एफर्टलेस बन सकता है।
अब दुल्हनें लॉन्ग की जगह मिनी बैग्स कैरी रही है, जो कि बहुत क्यूट लगते हैं। पोटली से आगे बढ़कर बीडेड क्लच और मेटैलिक मिनी बैग्स ब्राइडल लुक को मॉडर्न और प्लेफुल टच दे सकते हैं।
ओल्ड फैशन झुमकों से हटकर अब बोल्ड और अलग शेप वाले ईयररिंग्स ट्रेंड कर रहे हैं। एब्सट्रैक्ट डिजाइन, फ्लोरल मेटलवर्क और 3D स्टाइल दुल्हन को मॉर्डन फील दे सकती है। ये सिर्फ ज्वैलरी नहीं है, ब्लकि पूरा का पूरा फैशन स्टेटमेंट हैं।
ब्लिंगी ब्राइडल शेड्स अब Gen-Z ब्राइड्स की पहली पसंद बन गए हैं। क्रिस्टल्स और पर्ल्स से सजे ये सनग्लासेस आपकी एंट्री में बॉस लेड़ी वाली वाइब और जबरदस्त स्वैग जोड़ सकते हैं। अगर आपको भी शादी की फोटोज में स्ले करना है, तो ये ट्रेंडी शेड्स कैरी कर सकती है।
