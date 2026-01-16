Bridal Jewellery 2026: दुल्हन वही जो सबको भाए! एम्बेलिश्ड हाथफूल से लेकर ब्रेड ग्लैम तक, 2026 के सबसे हॉट ब्राइडल ट्रेंड्स

Bridal Jewellery 2026: आज की Gen-Z दुल्हन सिर्फ खूबसूरत नहीं दिखना चाहती, वो चाहती है कि उसका लुक हर एंगल से wow लगे, हर फोटो इंस्टा-परफेक्ट हो और हर छोटी चीज उसकी पर्सनलिटी में नया लुक जोड़ दें। ट्रेडिशन उसकी जड़ है, लेकिन ट्रेंड उसका स्टेटमेंट। इसलिए लहंगे के साथ अब वही पुरानी ज्वैलरी और सिंपल मेकअप काफी नहीं, बल्कि चाहिए ब्लिंग, ड्रामा और थोड़ी सी फैशन वाली फीलिंग। इस वेडिंग सीजन, कुछ ऐसे ट्रेंड्स छाए हुए हैं जो हर ब्राइड को बना रहे हैं रॉयल भी और ट्रेंडी भी जो हर ब्राइड को देगी बिल्कुल 'ब्राइड ऑफ द मोमेंट' वाली फील।