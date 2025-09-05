Patrika LogoSwitch to English

Coffee Face Pack: क्या कॉफी का फेस पैक मुंहासे से राहत दिला सकता है? जानिए नेचुरल ट्रीटमेंट का राज

Coffee Face Pack: जानिए क्या कॉफी का फेस पैक मुंहासे और पिंपल्स से राहत दिला सकता है। पढ़ें इसके फायदे, बनाने के तरीके और इस्तेमाल करते समय बरतने वाली सावधानियां।

भारत

Dimple Yadav

Sep 05, 2025

Coffee Face Pack
Coffee Face Pack (Photo- freepik)

Coffee Face Pack: आजकल मुंहासे (Acne) एक आम स्किन प्रॉब्लम बन गई है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन वाली होती है। ऐसे में कई लोग नेचुरल उपाय तलासते रहते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है कॉफी फेस पैक। कॉफी न सिर्फ ताजगी देने वाला पेय है, बल्कि स्किन हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है।

कॉफी फेस पैक मुंहासों में क्यों असरदार है?

एंटीऑक्सीडेंट्स: स्किन को फ्री रैडिकल्स से बचाकर नेचुरल ग्लो लाते हैं।

Coffee For Hair: अंडे की जर्दी और कॉफी से बनाएं हेयर पैक, बाल होंगे घने और मजबूत
एंटीबैक्टीरियल गुण: मुंहासों के बैक्टीरिया को कम करते हैं।

एक्सफोलिएशन: डेड स्किन और गंदगी हटाकर पोर्स को क्लीन करते हैं।

ऑयल कंट्रोल: अतिरिक्त तेल सोखकर चेहरे को फ्रेश बनाते हैं।

कॉफी फेस पैक बनाने के आसान नुस्खे

कॉफी और दही

कॉफी और दही दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर 15-20 मिनट लगाए। यह ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है।

कॉफी और शहद

1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच शहद का फेस पैक लगाए। यह स्किन को हाइड्रेट करता है और पिंपल्स की सूजन कम करता है।

कॉफी और हल्दी

कॉफी पाउडर और हल्दी को मिलाकर पेस्ट बनाए। यह पिंपल्स के बैक्टीरिया को खत्म करता है।

कॉफी फेस पैक लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें

कॉफी भले ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि साइड इफेक्ट से बचा जा सके।कॉफी ग्राउंड्स के कण थोड़े रफ होते हैं, जो सेंसिटिव स्किन पर जलन या खुजली पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और फिर भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें दही, शहद या नारियल तेल मिलाकर लगाएँ। साथ ही, मास्क को सिर्फ 15-20 मिनट ही रखें।

पैक को स्किन पर धीरे-धीरे लगाएं

कॉफी फेस पैक लगाते समय जोर-जोर से रगड़ें नहीं। इससे स्किन डैमेज हो सकती है और मुंहासे बढ़ सकते हैं। पैक को हल्के हाथों से, उंगलियों की मदद से सर्कुलर मोशन में लगाएं। फिर हल्की मसाज करें ताकि पोषक तत्व स्किन में अच्छे से समा जाएं।

Coffee For Scrubbing: गर्दन और कोहनी का कालापन हटाएं मिनटों में, बस कॉफी में मिलाएं ये दो इंग्रेडिएंट्स
लाइफस्टाइल

Published on:

05 Sept 2025 04:01 pm

Hindi News / Lifestyle News / Coffee Face Pack: क्या कॉफी का फेस पैक मुंहासे से राहत दिला सकता है? जानिए नेचुरल ट्रीटमेंट का राज

