Coffee Face Pack: क्या कॉफी का फेस पैक मुंहासे से राहत दिला सकता है? जानिए नेचुरल ट्रीटमेंट का राज

कॉफी भले ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि साइड इफेक्ट से बचा जा सके।कॉफी ग्राउंड्स के कण थोड़े रफ होते हैं, जो सेंसिटिव स्किन पर जलन या खुजली पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और फिर भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसमें दही, शहद या नारियल तेल मिलाकर लगाएँ। साथ ही, मास्क को सिर्फ 15-20 मिनट ही रखें।