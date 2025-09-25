Cow Milk for Babies: छोटे बच्चों को गाय का दूध देना खतरनाक! किडनी पर पड़ सकता है असर

डॉ. मलिक के अनुसार, कई बार गाय का दूध छोटे बच्चों में स्किन एलर्जी का कारण बनता है। इस स्थिति को Cow Milk Protein Intolerance (CMPI) कहा जाता है। इसमें बच्चे को बार-बार एलर्जी होती है, पाचन में समस्या आती है और गंभीर मामलों में आंतरिक रक्तस्राव (Intestinal bleeding) भी हो सकता है। ऐसे बच्चों के मल (स्टूल) में खून आने जैसी स्थिति बन सकती है, जो बेहद खतरनाक है।