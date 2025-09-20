Dental Care Tips: सिर्फ दांतों की गंदगी से नहीं, इस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलना होता है शुरू

मसूड़ों से खून आने का सबसे बड़ा कारण पोषण को माना जाता है। यह विटामिन C की कमी की वजह से होता है। यह विटामिन हमारे दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। जब महारे शरीर में विटामिन C की कमी होती है, तो मसूड़े कमजोर होने लगते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और हल्के दबाव या ब्रशिंग के दौरान खून निकलने लगता है।

विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी भी हो सकती है, जिसमें मसूड़ों से लगातार खून आना, दांतों का कमजोर होना और थकान जैसी समस्याएं देखने को मिलता हैं।