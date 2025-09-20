Dental Care Tips: सिर्फ दांतों की गंदगी से नहीं, इस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलना होता है शुरू

Dental Care Tips: अक्सर लोग मसूड़ों से खून आना का समान्य मानते हैं और इसको अनदेखा कर देते हैं। लोगों का मानना है कि सिर्फ दांत की गंदगी या सही तरीके से ब्रश नहीं करने के चलते ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल, मसूड़ों से खून आने के पीछे कई और कारण हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण विटामिन की कमी को माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो विटामिन है।
जब हम सही तरीके से दांत साफ नहीं करते हैं या ठीक से ब्रश नहीं करते, तो दांतों पर प्लाक और टार्टर जमा हो जाता है। यह बैक्टीरिया मसूड़ों में इंफेक्शन फैलाते है, जिसे जिंजिवाइटिस भी कहा जाता हैं। इसकी शुरुआत हल्की सूजन, लालिमा और खून आने की वजह से होता है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह गंभीर पेरिओडॉन्टल डिजीज में बदल सकता है।
मसूड़ों से खून आने का सबसे बड़ा कारण पोषण को माना जाता है। यह विटामिन C की कमी की वजह से होता है। यह विटामिन हमारे दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। जब महारे शरीर में विटामिन C की कमी होती है, तो मसूड़े कमजोर होने लगते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और हल्के दबाव या ब्रशिंग के दौरान खून निकलने लगता है।
विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी भी हो सकती है, जिसमें मसूड़ों से लगातार खून आना, दांतों का कमजोर होना और थकान जैसी समस्याएं देखने को मिलता हैं।
विटामिन C के अलावा विटामिन K की कमी भी मसूड़ों से खून आने बड़ा कारण बन सकती है। विटामिन K का काम खून के थक्के जमाने का होता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो मसूड़ों से थोड़े से घाव पर भी खून रुकने का नाम नहीं लेता है।
रोजाना सुबह-शाम सही तरीके से ब्रश करें और फ्लॉस का इस्तेमाल करें। अपने आहार में संतरा, आंवला, नींबू, अमरूद और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें, क्योंकि ये विटामिन C से भरपूर होते हैं। विटामिन K के लिए पालक, ब्रोकोली और दालों का सेवन करें। मीठे और चिपचिपे खाद्य पदार्थों से बचें, जो दांतों पर बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। अगर मसूड़ों से खून बार-बार आता है, तो तुरंत दंत चिकित्सक से सलाह लें।