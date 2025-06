Right Time to Eat Dinner for Weight Loss : रात का खाना 7 बजे या 9 बजे? डायटीशियन से जानें वजन घटाने के लिए खाने का सही समय

Jun 09, 2025

Right Time to Eat Dinner for Weight Loss : हम सभी के साथ ऐसा कभी न कभी होता ही है – रात हो चुकी है पेट में चूहे कूद रहे हैं और आप फ्रिज और घड़ी के बीच खड़े सोच रहे हैं कि कहीं रात 9 बजे खाना दिन भर की आपकी सारी मेहनत पर पानी न फेर दे. चाहे आप कुछ किलो वजन कम करना चाहते हों या बस सेहतमंद रहना चाहते हों, आपकी रात के खाने का समय सच में बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है. जयपुर की डायटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट नेहा दुआ सलाह दे रही हैं क्या बेहतर है – शाम 7 बजे खाना या रात 9 बजे थोड़ा देर से?

Right Time to Eat Dinner for Weight Loss : रात के खाने का समय बहुत मायने रखता है एक बात साफ समझ लीजिए रात का खाना खाने का समय अपने आप शरीर की चर्बी नहीं जला देगा, लेकिन यह जरूर असर डाल सकता है कि आपका शरीर भोजन को कैसे पचाता है, चर्बी कैसे जमा करता है, और भूख को कैसे कंट्रोल करता है. हमारे शरीर के अंदर एक कमाल का टाइम-टेबल (समय-सारणी) होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं. यह लगभग हर चीज को कंट्रोल करता है — आपकी नींद, एनर्जी लेवल, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म (भोजन को ऊर्जा में बदलना), और हाँ, पाचन भी. न्यूट्रिशनिस्ट नेहा दुआ ने कहा जब आप देर रात को भरपेट खाना खाते हैं, तो आप एक तरह से अपने शरीर से ओवरटाइम (अतिरिक्त काम) करवा रहे होते हैं, जबकि वह रात को बंद होने की तैयारी कर रहा होता है. यह तालमेल बिगड़ने से आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है, और आख़िरकार वही अतिरिक्त किलो वज़न फिर से बढ़ सकता है. 5 स्मार्ट तरीकों से घटाएं बेली फैट 7Pm vs 9Pm Dinner Weight Loss : शाम 7 बजे से पहले खाना खाने के फायदे डायटीशियन ने बताया शाम 7 बजे के आसपास खाना खाने के अपने फायदे हैं. इससे आपके शरीर को सोने से पहले खाने को पचाने के लिए काफी समय मिल जाता है. इसका मतलब है कम ब्लोटिंग (पेट फूलना), आधी रात को कम भूख लगना, और बेहतर नींद. शाम 7 बजे के आसपास खाना खाने के अपने फायदे हैं. इससे आपके शरीर को सोने से पहले खाने को पचाने के लिए काफी समय मिल जाता है. इसका मतलब है कम ब्लोटिंग (पेट फूलना), आधी रात को कम भूख लगना, और बेहतर नींद. जब आपका पाचन सोते समय ज्यादा काम नहीं कर रहा होता, तो आपके शरीर को रात में अपना सबसे अच्छा काम करने का मौका मिलता है — यानी ठीक होना और चर्बी जलाना. साथ ही, अगर आप 7 बजे खाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं खाते, तो आप स्वाभाविक रूप से रात भर के लिए लंबा उपवास बना लेते हैं. यह चर्बी को जलाने के लिए बहुत अच्छा है. यह बिना कोशिश किए इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक छोटा-सा रूप जैसा है. देर रात खाना खाने से क्या होता है? (Late Night dinner effects on Body) अगर आप रोजाना रात 9 बजे के आसपास खाना खाते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी वजन घटाने की राह को थोड़ा मुश्किल बना रहे हों. यह भी पढ़ें : Prostate Cancer : 6 संकेत जो नजरअंदाज किए तो बढ़ सकता है खतरा, युवाओं के लिए खास चेतावनी अगर आप रोजाना रात 9 बजे के आसपास खाना खाते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी वजन घटाने की राह को थोड़ा मुश्किल बना रहे हों. देर रात में न सिर्फ़ आपका मेटाबॉलिज़्म धीमा होता है, बल्कि आपको ज्यादा भूख, थकान या तनाव भी महसूस होने की संभावना होती है जिसका नतीजा होता है ज्यादा खाना. और जब हम देर रात खाते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या खाना चाहते हैं? कंफर्ट फूड, जिसका मतलब अक्सर क्रीमी, तैलीय और ज्यादा कार्ब्स वाली चीज़ें होती हैं. साथ ही अगर आप देर से खाना खाकर सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं तो आपके शरीर को उस भोजन को पचाने का मुश्किल से ही मौका मिल पाता है, जिससे वजन बढ़ सकता है और नींद भी खराब हो सकती है. स्मार्ट तरीके से खाएं सबसे ज़रूरी बात है कि आप स्मार्ट तरीके से खाएं. आप तब भी ऐसे खा सकते हैं जिससे आपके वजन घटाने के लक्ष्य पूरी तरह से पटरी से न उतरें. अपने खाने को हल्का पर पेट भरने वाला रखें — जैसे ग्रिल्ड प्रोटीन (भुना हुआ पनीर या चिकन), कुछ सब्ज़ियां, सलाद के साथ एक कटोरी गरमा गरम दाल. कोई तैलीय सब्ज़ियां, कोई पिज़्ज़ा पार्टी नहीं, और डिनर के बाद शक्कर वाली चीज़ें तो बिलकुल नहीं. इतनी देर रात आपके शरीर को मिठाई की जरूरत नहीं होती. अगर आप देर से खाते हैं तो उसके बाद थोड़ा टहल लें. एक छोटी सी सैर भी पाचन और ब्लड शुगर लेवल के लिए फर्क ला सकती है. देर रात खाना और वजन घटाना: क्या कहता है विज्ञान? आपको शायद हैरानी होगी, पर वैज्ञानिक रिसर्च बताती हैं कि रात के खाने का समय आपके वज़न पर असर डालता है. रिसर्च का निचोड़: 2020 में ‘द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म’ में छपी एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रात 10 बजे खाना खाते हैं, उनके ब्लड शुगर लेवल खराब होते हैं और वे कम चर्बी जलाते हैं, उन लोगों के मुकाबले जो शाम 6 बजे खाते हैं. यानी, जल्दी खाने वालों का मेटाबॉलिज़्म ज्यादा बेहतर काम करता है. रूटीन क्यों जरूरी है? खाने का समय रोज बदलना आपके शरीर को भ्रमित करता है. एक पक्का रूटीन आपके पाचन, नींद और मेटाबॉलिज़्म को सही रखता है. इसलिए, जो भी समय चुनें, उस पर ज़्यादातर दिन टिके रहें. क्या करें? अगर हो सके तो शाम 7 बजे तक डिनर कर लें. इससे खाना अच्छे से पचेगा, मेटाबॉलिज़्म बेहतर होगा, और आप अच्छी नींद ले पाएंगे. अगर रात 9 बजे खाना पड़े, तो हल्का और साफ़-सुथरा खाएं. ज्यादा न खाएं, मिठाई से बचें और खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं. वजन कम करना परफेक्शन नहीं बल्कि सही आदतों का नतीजा है. जल्दी डिनर, सही खान-पान, थोड़ी कसरत और अच्छी नींद से आपको फर्क जरूर दिखेगा. डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

