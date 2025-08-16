Reels देखने से शराब पीने जैसा असर? नई स्टडी में रील देखने को लेकर पता चली ये बातें

हर बार जब आप रील स्वाइप करते हैं या वीडियो देखते हैं, तो दिमाग में डोपामिन नाम का फील-गुड केमिकल रिलीज होता है। प्लेटफॉर्म्स वीडियो को छोटा, तेज और सरप्राइज से भरा रखते हैं ताकि दिमाग को बार-बार ये डोपामिन किक मिले। समस्या ये है कि धीरे-धीरे दिमाग को इसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि रोजमर्रा की चीजें जैसे किताब पढ़ना, खाना खाना या दोस्तों से बात करना बोरिंग लगने लगता है।