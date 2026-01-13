13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Makar Sankranti 2026 Wishes: पतंगों की तरह ऊंची आशाएं, सूरज की तरह चमकते सपने, संक्रांति की शुभकामनाएं

Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति का पावन पर्व नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा और उज्ज्वल भविष्य का संदेश लेकर आता है। 14 जनवरी के इस खास दिन पतंगों की तरह ऊंची उड़ान भरें और सूरज की तरह अपने सपनों को चमकने दें।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 13, 2026

Makar Sankranti Quotes in Hindi|फोटो सोर्स- Patrika.com

Makar Sankranti 2026 Wishes In Hindi: मकर संक्रांति 2026, जो 14 जनवरी को मनाई जाती है, जीवन में नई उम्मीदों और खुशियों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पतंगों की तरह ऊंची उड़ान भरते सपने और नई आशाएं दिल को उमंग से भर देती हैं। तिल-गुड़ की मिठास रिश्तों में अपनापन घोलती है। इस पावन अवसर पर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे।

Happy Makar Sankranti Wishes: मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

पतंगों की ऊंचाई जितनी आपकी खुशियां बढ़े, तिल-गुड़ की मिठास जितनी आपकी जिंदगी में मिठास भर जाए। इस मकर संक्रांति आपके सपने आसमान छूएं और जीवन में हमेशा उजाला रहे।

मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर आपके घर में खुशियों का उजाला और सफलता की नई उड़ान बनी रहे। सूरज की तरह चमकते रहें और पतंगों की तरह ऊंचाई छुएं।

यह संक्रांति आपके जीवन में नई उम्मीदों, नए उत्साह और अपार खुशियों का संदेश लेकर आए। आप हमेशा स्वस्थ, समृद्ध और प्रसन्न रहें।

गुड़ और तिल की मिठास आपकी जिंदगी में हमेशा बनी रहे, हर दिन एक नए उत्सव की तरह आनंदमय हो। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं!

“पतंग की तरह अपने सपनों को ऊंचाई दें, सूरज की तरह अपनी राह में रोशनी फैलाएं।”

“हर पतंग की तरह हमारी मेहनत भी आसमान छू सकती है, बस भरोसा और मेहनत की डोर मजबूत होनी चाहिए।”

सूरज की किरणें लाएं उजाला,
पतंगों की तरह उड़ान हो सवाला।
मिठास रहे तिल और गुड़ में,
खुशियों से भरा हो हर नजारा।

नीले आसमान में रंग बिखेरें,
हर घर में उमंग भरें।
मकर संक्रांति का यह त्योहार,
सफलता और आनंद लेकर आए हर बार।

पतंगों की तरह ऊंचे हों अरमान,
तिल-गुड़ की तरह मीठे हों रिश्ते और जान।
सूरज की किरणों की गर्माहट से,
भर जाए जीवन में खुशियों का सामान।

सर्दियों की धूप और पतंगों की उड़ान,
सपनों को छूने दें नई पहचान।
मकर संक्रांति के इस प्यारे दिन,
खुशियों से भर जाए आपका हर गगन।

मकर संक्रान्ति

13 Jan 2026 05:30 pm

