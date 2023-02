एग्जाम से पहले होने वाले स्ट्रेस को ऐसे करें मैनेज

Submitted by:

Dealing with exam stress : फरवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय है जब एग्जाम शुरू होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, खासकर उन टीनएजर्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की तैयारी कर रहें हैं, यह समय काफी मुश्किल हो सकता है। आने वाले एग्जाम तनाव और चिंता पैदा कर सकते हैं। आईये जानते हैं क्या है एग्जाम स्ट्रेस और इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं।

Dealing with exam stress : फरवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय है जब एग्जाम शुरू होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, खासकर उन टीनएजर्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की तैयारी कर रहें हैं, यह समय काफी मुश्किल हो सकता है। आने वाले एग्जाम तनाव और चिंता पैदा कर सकते हैं। आईये जानते हैं क्या है एग्जाम स्ट्रेस ?



What is exam stress : डॉ. शेफाली बत्रा, वरिष्ठ मनोचिकित्सक ( Senior Psychiatrist ) कहती हैं, 'बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों ही चुनौती और जिम्मेदारी का काम है। यह हर बच्चे के फाउंडेशन इयर्स होते हैं , यही समय है जब भविष्य की नींव बनती है। कई बार इस सिचुएशन में तनाव पैदा हो जाता है जो उनके भावनात्मक (emotional ) और शारीरिक (physical) स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। इस समय पर जैसे वो रियेक्ट करते हैं या सिचुएशन से डील करते है उससे उनकी पर्सनालिटी और सोच पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में उन्हें अपने परिवार, टीचर्स और दोस्तों की बहुत जरुरत होती है।'