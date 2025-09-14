Face Wash Tips: चेहरे की स्किन को न करें ओवरवॉश, जानिए दिन में कितनी बार फेस वॉश है सही

डर्मेटोलॉजिस्ट्स का मानना है कि दिन में केवल दो बार फेस वॉश करना ही त्वचा की सेहत के लिए पर्याप्त होता है। पहली बार सुबह, ताकि रातभर चेहरे पर जमा हुए पसीने, धूल और अतिरिक्त ऑयल को हटाया जा सके। दूसरी बार रात को सोने से पहले, जिससे दिनभर की गंदगी, पॉल्यूशन और मेकअप के अवशेष अच्छी तरह साफ हो जाएं। जरूरत से ज्यादा बार फेस वॉश करने से त्वचा अपनी नेचुरल नमी खो देती है, जिससे स्किन ड्राय, बेजान और इरिटेटेड महसूस होने लगती है। इसलिए संतुलित फेस वॉश रूटीन अपनाना बेहद जरूरी है।