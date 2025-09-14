Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Face Wash Tips: चेहरे की स्किन को न करें ओवरवॉश, जानिए दिन में कितनी बार फेस वॉश है सही

Face Wash Tips: क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा बार चेहरे को धोना स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है?कुछ लोग सोचते हैं कि बार-बार फेसवॉश करने से त्वचा साफ रहती है और ऑयल-फ्री बनती है, जबकि इसका असर अक्सर उल्टा होता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 14, 2025

Face wash routine for women
Face wash routine for women|फोटो सोर्स - Gemini@Ai

Face Wash Tips For Glowing Skin: हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन साफ और चमकदार दिखे। खासकर महिलाएं अपनी स्किन का ख्याल रखना ज्यादा पसंद करती हैं। ऐसे में चेहरे की देखभाल में फेसवॉश करना एक जरूरी स्टेप होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा बार चेहरे को धोना स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है?

कुछ लोग सोचते हैं कि बार-बार फेसवॉश करने से त्वचा साफ रहती है और ऑयल-फ्री बनती है, जबकि इसका असर अक्सर उल्टा होता है। ओवरवॉशिंग से स्किन की नेचुरल नमी खत्म हो सकती है, जिससे ड्राइनेस, रैशेज या ब्रेकआउट्स जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि दिन में कितनी बार फेसवॉश करना स्किन के लिए फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

दिन में कितनी बार करना चाहिए फेस वॉश?

डर्मेटोलॉजिस्ट्स का मानना है कि दिन में केवल दो बार फेस वॉश करना ही त्वचा की सेहत के लिए पर्याप्त होता है। पहली बार सुबह, ताकि रातभर चेहरे पर जमा हुए पसीने, धूल और अतिरिक्त ऑयल को हटाया जा सके। दूसरी बार रात को सोने से पहले, जिससे दिनभर की गंदगी, पॉल्यूशन और मेकअप के अवशेष अच्छी तरह साफ हो जाएं। जरूरत से ज्यादा बार फेस वॉश करने से त्वचा अपनी नेचुरल नमी खो देती है, जिससे स्किन ड्राय, बेजान और इरिटेटेड महसूस होने लगती है। इसलिए संतुलित फेस वॉश रूटीन अपनाना बेहद जरूरी है।

बार-बार फेस वॉश करने के नुकसान

ओवर-क्लिंजिंग – बहुत ज्यादा धोने से स्किन की नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर कमजोर हो जाती है।

स्किन इरिटेशन – बार-बार क्लिंजिंग करने से रैशेज, लालिमा और खुजली की समस्या बढ़ सकती है।

पिंपल्स और ब्रेकआउट्स – ड्रायनेस की वजह से स्किन एक्स्ट्रा ऑयल बनाने लगती है, जिससे मुंहासे होने की संभावना बढ़ जाती है।

फेस वॉश करने के सही टिप्स

हमेशा हल्के हाथों से फेस वॉश को मसाज करें, जोर से रगड़ें नहीं।

फेस वॉश के बाद तुरंत मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि त्वचा ड्राय न हो।

अगर ज्यादा पसीना आए या बाहर धूप/प्रदूषण में रहें, तो जरूरत पड़ने पर एक बार और फेस वॉश कर सकते हैं, लेकिन ओवरवॉश से बचें।

सही फेस वॉश कैसे चुनें?

ऑयली स्किन के लिए – हल्के और जेल बेस्ड फेस वॉश बेहतर रहते हैं।

ड्राय स्किन के लिए – क्रीम या मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश चुनें, जिससे हाइड्रेशन बना रहे।

सेंसिटिव स्किन के लिए – बिना केमिकल और हल्के इंग्रेडिएंट्स वाला फेस वॉश लें।

नेचुरल ऑप्शन – एलोवेरा, चंदन, हल्दी या गुलाब जल जैसे नैचुरल एक्सट्रैक्ट वाले प्रोडक्ट्स स्किन के लिए ज्यादा सुरक्षित हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

14 Sept 2025 03:45 pm

Published on:

14 Sept 2025 03:44 pm

Face Wash Tips: चेहरे की स्किन को न करें ओवरवॉश, जानिए दिन में कितनी बार फेस वॉश है सही

