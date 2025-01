Glycerine for skin whitening: ग्लिसरीन के साथ मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, टैनिंग हो जाएगी छूमंतर।

कॉफी और ग्लिसरीन का मिश्रण (Coffee and Glycerine Mixture) कॉफी और ग्लिसरीन का मिश्रण त्वचा के लिए बेहतरीन उपाय हो सकता है, खासकर टैनिंग और दाग-धब्बों को दूर करने के लिए। क्लिंजर से त्वचा की सफाई करें (Cleanse skin with cleanser) सबसे पहले, अपनी त्वचा को अच्छे से साफ करें। इसके लिए हल्के फेस वॉश का इस्तेमाल करें ताकि गंदगी और ऑयल हट जाए और त्वचा पर किसी प्रकार का कोई अवरोध न हो। इसे फेस पैक को लगाने के लिए सबसे पहले अपनी त्वचा को कम pH वाले क्लिंजर से साफ कर लें। इससे गंदगी और ऑयल हट जाएगी और त्वचा पर कोई डर्ट नहीं रहेगा।

मिश्रण का उपयोग करें (Apply mixture) यह मिश्रण आपके चेहरे से टैनिंग, डार्क स्पॉट्स और डेड सेल्स को रिमूव करने में मदद करेगा। मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। ध्यान दें कि यह आंखों के पास न जाए। इसे हल्के हाथों से चेहरे पर 2-3 मिनट तक मसाज करें ताकि यह अच्छे से अवशोषित हो सके।

चेहरे पर कुछ देर रखें (Keep on face for some time) मिश्रण को चेहरे पर 10-15 मिनट तक छोड़ दें। फिर जब यह सुख जाए तो इसे गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार इसका उपयोग करें, इससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।