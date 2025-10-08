Happy Karwa Chauth Wishes 2025: चांद की चांदनी से भी ज्यादा तू प्यारी … रिश्ते की मिठास में चार चांद लगाएं करवा चौथ के खास संदेश से

Karwa Chauth special messages|फोटो सोर्स - Freepik
Happy Karwa Chauth Wishes 2025 In Hindi: चांद की चांदनी जितनी नर्म और प्यारी होती है, उतनी ही खास है हमारी इस प्रेम भरी मिठास। करवा चौथ का ये पावन त्योहार रिश्तों में अपनापन, विश्वास और गहरी भावना को और मजबूत करता है। इस खास मौके पर अपने प्यार को दिल से बयां करें और रिश्ते की मिठास में चार चांद लगाएं। करवा चौथ के इस सुंदर पर्व पर भेजें अपने खास लोगों को प्यार भरे संदेश और बनाए इस दिन को और भी यादगार।
करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, यह प्यार, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है।”
“जहां प्यार होता है, वहां हर दिन करवा चौथ जैसा त्योहार होता है।”
“सच्चा प्यार वही है जो एक व्रत के माध्यम से भी अपनी वफादारी दिखाए।”
“करवा चौथ की ये रात, रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है।”
“प्यार की मिठास में डूबा हर व्रत, खुशियों की नई शुरुआत लाता है।
चांद की रौशनी से भी ज्यादा तेरी मुस्कान प्यारी लगे, करवा चौथ का ये व्रत हमारे प्यार को यूं ही मजबूत बनाए। हैप्पी करवा चौथ!
तुम्हारे प्यार की ये मिठास हर करवा चौथ को खास बनाती है, साथ तुम्हारा हर दिन को जगमगाती है। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!
तेरे साथ हर व्रत, हर त्योहार है खुशियों से भरा, करवा चौथ पर दुआ है, हमारा प्यार यूं ही बना रहे सदा।
चांद के इंतजार में तेरी यादों का दिया जलता रहे, करवा चौथ का व्रत हमारा प्यार और भी गहरा करता रहे। शुभ करवा चौथ!
करवा चौथ के इस पावन पर्व पर, आपके जीवन में प्यार, खुशियां और समृद्धि हमेशा बनी रहे। हैप्पी करवा चौथ!
चांद की चांदनी से भी नूरानी है तेरी मोहब्बत,
करवा चौथ के व्रत से बढ़ जाती है ये खास बात।
व्रत रखा है तेरे नाम का, हर दुआ में है तेरा ही नाम,
करवा चौथ की इस रात में सजती है हमारी जान।
तेरे प्यार के आगे हर त्यौहार फीका लगे,
करवा चौथ की इस रात में बस तेरा इंतजार रहे।
चांद की रोशनी में नहाए ये मेरा प्यार तुझसे,
करवा चौथ की वेला में रहे सदा हमारा साथ यूं ही।
तेरे लिए रखा है ये व्रत, तुझसे जुड़ी हर एक बात,
करवा चौथ का ये त्योहार लाए खुशियों की सौगात।
चांद देखूं और तुझे देखूं, दोनों में बस तू ही नजर आए
तू है तो सब कुछ है, करवा चौथ पर तुझसे ही दुआ है
हर साल का इंतजार, सिर्फ तेरे दीदार के लिए… हैप्पी करवा चौथ!
व्रत रखा है प्यार के लिए, इंतजार है चांद के साथ तेरे दीदार का
करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, यह प्यार, समर्पण और विश्वास का त्योहार है
