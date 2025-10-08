Karwa Chauth Chalni: करवा चौथ की रात महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं चांद और पति का चेहरा, जानें धार्मिक और

कहा जाता है कि करवा चौथ की छलनी में हजारों छोटे-छोटे छेद होते हैं। मान्यता है कि जब महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखती हैं, तो चांद की रोशनी उन छेदों से गुजरकर चमकती है, जो सौभाग्य और दीर्घायु का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा भी विश्वास है कि छलनी से चंद्र दर्शन करने के बाद जब महिलाएं उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं, तो उनके पति की आयु में वृद्धि होती है और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत छलनी से चांद और पति को देखे बिना अधूरा माना जाता है।