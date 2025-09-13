Healthy Diet for Women: 30 पार महिलाओं को रोज खाने चाहिए ये सुपरफ्रूट्स, शरीर रह सकता है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी

Healthy Diet for Women: 30 की उम्र के महिलाओं को शरीर में धीरे-धीरे कई तरह के बदलाव होना शुरू हो जाते है।इस उम्र में न सिर्फ मेटाबोलिज्म स्लो होने लगते है बल्कि हड्डियों को मजबूती, स्किन को ग्लो और होर्मोनल चेंजेस देखने को मिलते है। ऐसे में अपने बॉडी को फिट, यंग और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए सिर्फ साधारण डाइट काफी नहीं बल्की सही न्यूट्रीशन और कुछ सुपर फूड को रोजाना की डाइट में शामिल करना जरूरी है। आइए जानते है कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर सुपरफूड्स, जिन्हे 30 के बाद हर महिला को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
अनार में एंटीऑक्सीडेंट और आयरन की मात्रा भरपूर होती है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और हीमोग्लोबिन को बढाने में मदद करता है। साथ ही थकान और एनीमिया से बचने के लिए असरदार माना जाता है। इसको रोज एक कटोरी खाना फायदेमंद हो सकता है।
महिलाओं के लिए पपीता काफी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें विटामिन सी और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखता है और स्किन को ग्लो करता है।
महिलाओं को रोजाना अपनी डाइट में बादाम और अखरोट को शामिल करना चाहिए क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स होते है और प्रोटीन भी, जो ब्रेन और हॉर्मोनल हेल्थ के लिए फायदेमंद है।
इसमें जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए महिलाओं को इसका सेवन करना चाहिए। यह स्किन और बालों की हेल्थ के लिए असरदार हो सकता है।
संतरे में विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है और हड्डियों के लिए भी। विटामिन सी युक्त फल इम्यून सिस्टम के लिए भी फायदेमंद होते है।
पालक, मेथी जैसे पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम और आयरन से भरी होती है, जो हड्डियों और ब्लड हेल्थ के लिए जरूरी है।