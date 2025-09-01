Healthy Food Tips: ओट्स में डालें ये 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वजन और क्रेविंग दोनों होगी कम

Healthy Food Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा नाश्ता चुनना मुश्किल हो जाता है जो हेल्दी भी हो और पेट को लंबे समय तक भरा भी रखे। ज्यादातर लोग सुबह के नाश्ते में ओट्स खाना पसंद करते हैं क्योंकि यह हल्का और जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन सिर्फ ओट्स खाने से कई बार जल्दी भूख लग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ओट्स ज्यादा पौष्टिक बने और आपको लंबे समय तक एनर्जी देता रहे, तो इसमें बस दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाइए चिया सीड्स और नट बटर।
चिया सीड्स को सुपरफूड कहा जाता है। इनमें फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब आप इन्हें ओट्स में डालते हैं, तो यह पानी को सोखकर जेल जैसी टेक्सचर बना लेते हैं, जिससे पेट देर तक भरा महसूस होता है। इसके अलावा यह आपके डाइजेशन को भी बेहतर बनाते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।
ओट्स में एक चम्मच बादाम या पीनट बटर डालने से उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और उसमें प्रोटीन व हेल्दी फैट्स की मात्रा भी। प्रोटीन और फैट्स मिलकर धीरे-धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। साथ ही, यह आपके शरीर को तुरंत एनर्जी भी देता है।