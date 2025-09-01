Patrika LogoSwitch to English

Healthy Food Tips: ओट्स में डालें ये 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वजन और क्रेविंग दोनों होगी कम

Healthy Food Tips: ज्यादातर लोग नाश्ते में ओट्स खाते हैं, क्योंकि यह जल्दी बन जाता है और हल्का भी होता है। लेकिन अक्सर सिर्फ ओट्स खाने से जल्दी भूख लगने लगती है। ऐसे में कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर खाना फायदेमंद हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 01, 2025

Healthy breakfast ideas, oats recipes for weight loss,
Secret ingredients for oats|फोटो सोर्स- Freepik

Healthy Food Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा नाश्ता चुनना मुश्किल हो जाता है जो हेल्दी भी हो और पेट को लंबे समय तक भरा भी रखे। ज्यादातर लोग सुबह के नाश्ते में ओट्स खाना पसंद करते हैं क्योंकि यह हल्का और जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन सिर्फ ओट्स खाने से कई बार जल्दी भूख लग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ओट्स ज्यादा पौष्टिक बने और आपको लंबे समय तक एनर्जी देता रहे, तो इसमें बस दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाइए चिया सीड्स और नट बटर।

ओट्स खाने के फयदे

  • पाचन में सुधार – ओट्स में फाइबर होता है जो कब्ज से राहत देता है।
  • वजन घटाने में मददगार – लंबे समय तक पेट भरा रहता है, ओवरईटिंग से बचाव होता है।
  • दिल को रखे स्वस्थ – कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

ओट्स में मिलाकर खाएं ये दो इंग्रेडिएंट्स

चिया सीड्स (Chia Seeds)

चिया सीड्स को सुपरफूड कहा जाता है। इनमें फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब आप इन्हें ओट्स में डालते हैं, तो यह पानी को सोखकर जेल जैसी टेक्सचर बना लेते हैं, जिससे पेट देर तक भरा महसूस होता है। इसके अलावा यह आपके डाइजेशन को भी बेहतर बनाते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

नट बटर (जैसे बादाम या पीनट बटर)

ओट्स में एक चम्मच बादाम या पीनट बटर डालने से उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और उसमें प्रोटीन व हेल्दी फैट्स की मात्रा भी। प्रोटीन और फैट्स मिलकर धीरे-धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। साथ ही, यह आपके शरीर को तुरंत एनर्जी भी देता है।

कैसे करें इस्तेमाल?

  • रात को ओट्स भिगोकर उसमें एक चम्मच चिया सीड्स डाल दें और सुबह उसमें नट बटर मिलाकर खाएं।
  • चाहें तो ऊपर से फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे और टेस्टी बना सकते हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

01 Sept 2025 04:49 pm

Published on:

01 Sept 2025 04:45 pm

Hindi News / Lifestyle News / Healthy Food Tips: ओट्स में डालें ये 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वजन और क्रेविंग दोनों होगी कम

