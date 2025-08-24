Foods To Increase Platelets: डेंगू पॉजिटिव मरीजों के लिए बेस्ट फूड्स, नहीं होगी प्लेटलेट्स की कमी

Foods To Increase Platelets: बरसात का मौसम आते ही मच्छरों का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं डेंगू होने पर सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स घटने की चिंता होती है। अगर खानपान में सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो स्थिति गंभीर होने से बच सकती है, क्योंकि डेंगू के दौरान शरीर कमजोर हो जाता है और इम्युनिटी भी कमजोर हो जाती है। जिस कारण प्लेटलेट्स घटने का खतरा और भी बढ़ जाता है। ऐसे में हेल्दी और पौष्टिक भोजन करना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसे सुपरफूड होते हैं जो प्लेटलेट्स को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और शरीर को जल्दी रिकवर करने में सहायक होते हैं। तो आइए जानते हैं डाइट में किन चीजों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।