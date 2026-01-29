Heath Alert: कभी न लें ये 5 सप्लीमेंट्स दूध के साथ, जानें वजह

Heath Alert: सप्लीमेंट्स आपकी सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, इसलिए आजकल यह सभी लोग लेने लगे हैं। काउंसिल फॉर रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिशन के आंकड़ों के अनुसार सप्लीमेंट्स आज के समय में सेहत का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। लगभग 74% अमेरिकी एडल्ट किसी न किसी तरह का सप्लीमेंट लेते हैं, जिनमें से 55% नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं। आमतौर पर इन्हें पानी के साथ लेना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इन्हें स्वाद बढ़ाने या पचाने के लिए दूध के साथ लेना पसंद करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसा करने से शरीर को नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं 5 ऐसे सप्लीमेंट्स जिन्हें कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए।