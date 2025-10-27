How To Deal With Boss: इन ट्रिक्स को अपनाकर आसानी से कर सकते हैं मुश्किल बॉस से डील

How To Deal With Boss: ऑफिस में हर किसी को कभी न कभी ऐसे बॉस का सामना करना पड़ता है जो बेहद डिमांडिंग, सख्त या कंट्रोलिंग हो सकते हैं। लेकिन उनसे भिड़ने के बजाय, अगर आप कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनाते हैं, तो उनके साथ तालमेल बनाना बहुत आसान हो जाता है। आइए असरदार तरीके और ट्रिक्स से जानते हैं कि कैसे इस स्थिति से निपटा जा सकता है। इन तरीकों का जिक्र Melody Wilding, जो एक कोच और मानव व्यवहार की प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने मीडिया एजेंसी CNBC से बात करते हुए बताई है।