How To Deal With Boss: इन ट्रिक्स को अपनाकर आसानी से कर सकते हैं मुश्किल बॉस से डील

How To Deal With Boss: ऑफिस में हर किसी को कभी न कभी ऐसे बॉस का सामना करना पड़ता है जो बेहद डिमांडिंग, सख्त या कंट्रोलिंग हो सकते हैं। लेकिन उनसे भिड़ने के बजाय, अगर आप कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनाते हैं, तो उनके साथ तालमेल बनाना बहुत आसान हो जाता है। आइए असरदार तरीके और ट्रिक्स से जानते हैं कि कैसे इस स्थिति से निपटा जा सकता है। इन तरीकों का जिक्र Melody Wilding, जो एक कोच और मानव व्यवहार की प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने मीडिया एजेंसी CNBC से बात करते हुए बताई है।
पहले थोड़े काम पर ही फीडबैक लें
कई लोग परफेक्ट काम तैयार करने में बहुत वक्त लगा देते हैं, लेकिन थोड़े मुश्किल बॉस के साथ यह रणनीति उलटी पड़ सकती है। इसलिए इस स्थिति में काम का एक बेसिक ड्राफ्ट बनाएं और बॉस को बताएं कि मैंने फिलहाल एक शुरुआती रूपरेखा तैयार की है ताकि हम इस पर मिलकर कुछ बेहतरीन बना सकें। इससे बॉस को लगेगा कि उनकी राय अहम है और आप सहयोगी हैं। साथ ही, आप अनावश्यक मेहनत से भी बच जाएंगे।
बॉस की ऑथोरिटी को स्वीकार करें
कभी-कभी बॉस को सिर्फ यह महसूस कराना जरूरी होता है कि निर्णय का अधिकार उन्हीं के पास है। ऐसे में आप बॉस से बात करते वक्त उनको बता सकते हैं कि अंतिम निर्णय आपका होगा, मैं बस अपना सुझाव शेयर करना चाहता हूं।
या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा? इस तरह के सवाल बॉस को यह महसूस कराता है कि कंट्रोल बॉस के ही हाथ में है।
काम की जानकारी ज्यादा शेयर करें
कई बॉस अक्सर हर चीज पर नजर रखना चाहते हैं। इसलिए पहले से ही उन्हें अपडेट देते रहें। जैसे, मैंने इस हफ्ते के लिए किए जाने वाले कामों की लिस्ट तैयार की है। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि मीटिंग में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए पहले ही सूचित कर रहा हूं। इससे उन्हें भरोसा रहेगा कि आप जिम्मेदार हैं और आगे जाकर सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आलोचना से पहले ही काम की जानकारी दें
अगर आपको लगता है कि बॉस किसी काम पर आपको टोकेंगे तो पहले ही बॉस से बात कर लें। जैसे, मैं यह काम इस तरीके से करने की सोच रहा हूं, क्या आपके पास कोई सुझाव है? या अपने काम का अपडेट भी दे सकते हैं। इससे आप बॉस के सुझाव का सम्मान करते हुए अपनी बात भी रख सकते हैं।
पॉजिटिव फीडबैक की मांग करें
कई बार बॉस सिर्फ सुधार की बातें करते हैं, लेकिन तारीफ नहीं करते। ऐसे में आप अपने बॉस से अच्छे से कह सकते हैं कि मुझे यह जानना अच्छा लगता है कि मैं किन चीजों में सुधार कर सकता हूं। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि क्या अच्छी तरह काम कर रहा है ताकि मैं उसे और बेहतर कर सकूं। इससे बॉस को अहसास होगा कि आपको पॉजिटिव फीडबैक की भी जरूरत है, जो आगे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
