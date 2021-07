How to improve your image: लोगों के सामने अपनी इमेज को कैसे सुधारें

How to improve your image: ऐसे तो लोगों की सोंच हमारे लिए मैटर नहीं करती है कि वे हमारे बारे में बुरा सोचते हैं या अच्छा। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि आपकी इमेज सबके सामने ठीक नहीं है और इसको और अच्छा या बेहतर बनाना चाहिए तो बिलकुल आप अपनी इमेज को सुधार सकते हैं।