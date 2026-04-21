इस Summer Vacation बिना पासपोर्ट-वीजा के घूम आएं दो देश! यहां लोग सोते एक देश में हैं और खाना खाते दूसरे देश में!

Longwa Village Nagaland: गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, वहीं कुछ जगहों पर होने वाली हैं। ऐसे में लोग घूमने जाने के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर चुके हैं, इसलिए कंफर्म ट्रेन या फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही हैं। इसके चलते अगर आप इस समर वेकेशन किसी ऑफबीट जगह पर घूमने जाना चाहते हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जाने के बाद आप एक साथ दो देशों को घूम सकते हैं। जी हां, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। यहां के लोगों को दो देशों की नागरिकता मिलने के साथ ही इनका किचन एक देश में तो बेडरूम दूसरे देश में है। आइए जानते हैं इस अनोखी जगह के बारे में विस्तार से कि कैसे आप यहां जा सकते हैं और किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।