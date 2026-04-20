Eating Saunf Mishri: खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाना क्यों है जरूरी? जान लें इसके 5 गजब फायदे और कब करें परहेज

Eating Saunf Mishri: होटल और रेस्टोरेंट में भी आपने देखा होगा कि टेबल पर सौंफ और मिश्री की एक डिब्बी रखी होती है। हम सब लोग खाना खाने के अक्सर चबाते हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर खाने के बाद ही सौंफ और मिश्री क्यों चबाते है? इसके क्या क्या फायदे होते है या फिर इसके नुकसान होते हैं। आइए जानते हैं आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब।