20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Eating Saunf Mishri: खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाना क्यों है जरूरी? जान लें इसके 5 गजब फायदे और कब करें परहेज

Eating Saunf Mishri: आप भी खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री चबाते है? लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर खाने के बाद ही सौंफ और मिश्री क्यों चबाते है? आइए जानते हैं आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Apr 20, 2026

Eating Saunf Mishri, Saunf Mishri benifits, Saunf Mishri at night, when to not eat Saunf Mishri

Eating Saunf Mishri (Image- gemini)

Eating Saunf Mishri: होटल और रेस्टोरेंट में भी आपने देखा होगा कि टेबल पर सौंफ और मिश्री की एक डिब्बी रखी होती है। हम सब लोग खाना खाने के अक्सर चबाते हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर खाने के बाद ही सौंफ और मिश्री क्यों चबाते है? इसके क्या क्या फायदे होते है या फिर इसके नुकसान होते हैं। आइए जानते हैं आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब।

प्रश्न 1. क्या खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाना ठीक है?

खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाना अच्छी आदत है, पेट में गैस या भारीपन नहीं होता। अगर आपको खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है, तो सौंफ-मिश्री लेना एक स्मार्ट ऑप्शन है जो आपकी आंखों की रोशनी और स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

प्रश्न 2. क्या सौंफ और मिश्री एसिडिटी के लिए अच्छे होते हैं?

सौंफ और मिश्री दोनों की तासीर ठंडी होती है। जब आप इन्हें चबाते हैं, तो यह एसिड बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इससे खाना पेट में सड़कर एसिड पैदा नहीं करता। मिश्री गले और पेट की नसों को आराम देती है, जिससे एसिडिटी की वजह से होने वाली जलन में तुरंत आराम मिलता है।

प्रश्न 3. रोजाना सौंफ खाने से क्या होता है?

रोजाना सौंफ खाने से पेट की बीमारियां खत्म होने लगती हैं। सौंफ आपकी आंतों को साफ रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन-A होता है। रोज एक चम्मच सौंफ खाने से आंखों की चमक बढ़ती। शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को पिघलाने में मदद करती है, जिससे आप बार-बार अनहेल्दी चीजें नहीं खाते।

प्रश्न 4. क्या सौंफ के बीज हीमोग्लोबिन को कम करते हैं?

नहीं, सौंफ के बीज हीमोग्लोबिन को कम नहीं करते हैं। सौंफ में आयरन और तांबा (copper) होते हैं, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जरूरी हैं। अगर किसी को एनीमिया (खून की कमी) है, तो रोजाना सौंफ का सेवन करने से हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद मिलती है।

प्रश्न 5. सौंफ के बीज के क्या नुकसान हैं?

  • स्किन की सेंसिटिविटी होना।
  • एलर्जी हो सकती है।
  • बच्चों के हानिकारक हो सकती है।

प्रश्न 6. कब सौंफ से परहेज करना चाहिए?

  • स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
  • त्वचा एलर्जी होने पर।
  • किडनी की समस्या होने पर।
  • सर्जरी से पहले सौंफ नहीं खाएं।
  • प्रेगनेंसी (गर्भावस्था) के दौरान सौंफ नहीं खाएं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

शौच करते समय जोर लगाने से याददाश्त गई! मनोचिकित्सक से जानें क्या होता है Transient Global Amnesia
स्वास्थ्य
Transient Global Amnesia

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Apr 2026 05:09 pm

Hindi News / Lifestyle News / Eating Saunf Mishri: खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाना क्यों है जरूरी? जान लें इसके 5 गजब फायदे और कब करें परहेज

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Summer Grooming: पसीने की बदबू के कारण शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं! ये 5 ग्रूमिंग टिप्स बदल देंगे गेम

Summer Grooming
लाइफस्टाइल

Yash Punja IPL 2026 : मेडिकल की पढ़ाई छोड़ क्रिकेटर बना, 19 साल की उम्र, कौन है यश पुंजा?

Yash Punja, Yash Punja IPL 2026, Rajasthan Royals,
लाइफस्टाइल

Matheesha Pathirana : “अकेले” 11 के बराबर! कौन है KKR का ये धाकड़ खिलाड़ी, संपत्ति भी बेशुमार-जीने का अंदाज सादा

Matheesha Pathirana, Matheesha Pathirana Today Match, Matheesha Pathirana Vs vaibhav suryavanshi,
लाइफस्टाइल

Sanjeev Arora ED Raid : 400 करोड़ से अधिक संपत्ति, इतने किलो सोना-चांदी, AAP नेता संजीव हैं इतने अमीर

Sanjeev Arora news, Sanjeev Arora ED Raid Latest News,
लाइफस्टाइल

FSSAI Guidelines Fruits: केमिकल से पके फल कितने खतरनाक? FSSAI की चेतावनी, जानिए पहचान और बचाव

FSSAI Guidelines Fruits
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.